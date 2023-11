PlayStation Portal: Bildschirm, Akkulaufzeit und mehr – Das sagen die ersten Reviews

Am heutigen Montag fiel das Review-Embargo zu Sonys PS5-Streaming-Handheld PlayStation Portal. Wir haben die Eindrücke und Fazits internationaler Magazine für euch zusammengefasst.

Nachdem uns Ende der vergangenen Woche erste Unboxing-Videos zu PlayStation Portal erreichten, fiel am heutigen Montag Mittag das Review-Embargo zu Sonys PS5-Streaming-Handheld.

Wie sich den Berichten der internationalen Magazine entnehmen lässt, haben wir es bei PlayStation Portal mit einem hochwertig verarbeiteten Streaming-Handheld zu tun, der für einen fairen Preis angeboten wird. Unter dem Strich richtet sich das System allerdings an eine überschaubare Zielgruppe, da für das Streaming von PS5-Spielen eine entsprechende Konsole benötigt wird.

Wer lediglich nach einer Möglichkeit sucht, seine PS5-Spiele mobil zu spielen und dabei auch in Kauf nimmt, zwingend eine PlayStation 5 besitzen zu müssen, macht mit dem Handheld im Prinzip nichts falsch. Technische Wunder sollte man von PlayStation Portal allerdings nicht erwarten.

Für den Preis von knapp 220 Euro wartet der Handheld mit einem ordentlichen Full HD-LCD-Bildschirm auf, der laut den Tests zwar ein klareres Bild bietet als beispielsweise die normale Version der Switch, im Vergleich mit OLED-Bildschirmen jedoch zurückstecken muss.

Zudem unterstützt Portal sämtliche DualSense-Features wie das haptische Feedback oder die adaptiven Trigger und liegt mit seinem acht Zoll großen Bildschirm und den DualSense-ähnlichen Griffen gut in der Hand.

Zwiegespaltenes Feedback zur Akkulaufzeit

Ein gemischtes Feedback gibt es zur Laufzeit des Akkus, die sich je nach Spiel und Helligkeitseinstellungen auf fünf bis zehn Stunden beläuft. So zumindest die Theorie. Wie beispielsweise Inverse berichtet, solltet ihr euren Akku beim Spielen im besten Fall aber nicht komplett ausreizen.

Laut dem Magazin kam es in verschiedenen Spielen nämlich zu störenden Lags, als der Akkustand unter die 30 Prozent-Marke fiel. Den Akku von PlayStation Portal komplett wieder aufzuladen, dauert laut mehreren Magazinen etwas mehr als drei Stunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gleichzeitig kam PlayStation Portal in den internationalen Reviews nicht ohne weitere Kritik davon. Zum einen wird erwartungsgemäß die Tatsache kritisiert, dass beim Streaming eurer PS5-Titel ohne eine PS5 nichts geht. Negativ hervorgehoben werden zudem die fehlende Bluetooth-Unterstützung sowie die Tatsache, dass sich Lags beim Spielen über WLAN selbst bei schnellen Verbindungen nicht immer vermeiden lassen.

Ein Manko, das sich vor allem bei Titeln, in denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, negativ auf die Spielerfahrung auswirken kann.

Die Fazits der internationalen Redakteure

PCMag bewertet den Streaming-Handheld mit 2,5 Punkten und kommt zum folgenden Fazit: „Es handelt sich definitiv um ein spezifisches Gerät – einen handgehaltenen Controller mit Bildschirm, der es ermöglicht, PlayStation 5-Spiele von einer eingeschalteten Konsole aus fernzuspielen. Das ist aber auch schon alles.“

„Es handelt sich nicht um eine eigenständige Handheld-Spielekonsole, und es ist definitiv kein Nachfolger der PlayStation Portable oder PlayStation Vita. Die Remote-Play-Funktion der PlayStation 5 funktioniert wie beabsichtigt, und die Steuerelemente basieren auf dem DualSense-Controller und fühlen sich großartig an. Es ist jedoch für den Preis einfach zu begrenzt. Vor allem wenn es kostengünstigere Optionen gibt, die genauso gut funktionieren.“

Videogames Chronicle stand dem Handheld bei 4 von 5 Sternen etwas wohlwollender gegenüber: „Die PlayStation Portal ist eine Lösung für ein Problem, das nicht jeder hat. Die Hardware ist ausgezeichnet und tut genau das, was sie bewirbt, aber die Anwendungsfälle für die PlayStation Portal sind nicht zahlreich.“

„Es wird Menschen geben, für die dieses Gerät eine echte Erleichterung ist. Und andere, die genauso gut keinen Grund finden könnten, es zu verwenden, selbst wenn sie es versuchen. Die Bluetooth-Situation ist der einzige echte Kritikpunkt gegen das Gerät, aber es ist ein bedeutender.“

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal:

Begeistert sind die Kollegen von Techradar, die 5 von 5 Sternen springen lassen: „Die PlayStation Portal ist ein brillantes Handheld-Gaming-Gerät. Es zeichnet sich in seiner Nische aus, bietet ein ergonomisches Design und Form, einen wunderbar hellen Bildschirm und eine Vielzahl von PS5-Funktionen als Standard. Das Portal ist ein unverzichtbares Zubehör für PS5-Benutzer, die Remote Play verwenden, und für diejenigen, die mehr aus ihrer Konsole herausholen möchten. Ich kann es nicht genug empfehlen.“

Auch Kotaku kommt zu einem weitestgehend positiven Fazit, in dem es heißt: „Obwohl ich in den kommenden Wochen und Monaten gerne noch einige Anpassungen sehen würde, bin ich bisher ziemlich beeindruckt von der Zeit, die ich mit dem Portal verbracht habe. Ich habe etwa sechs Stunden lang gespielt und habe immer noch eine Leiste Batterielebensdauer übrig. Für den Gamer in ihrem Leben, der immer den Fernseher blockiert, wenn Sie versuchen, Vanderpump Rules oder Monday Night Football zu schauen, ist dies eine solide Geschenkoption für unter 200 US-Dollar.“

Related Posts

Polygon hingegen weist darauf hin, dass Portal zwar hochwertig verarbeitet ist, unter dem Strich aber nichts bietet, was Gamer nicht auch günstiger haben könnten: „Aber hier ist die Sache: Sie müssen absolut nicht 200 US-Dollar ausgeben, um das Erlebnis des PlayStation Portal nachzubilden. Denn wie ich zuvor erwähnt habe, kann praktisch jedes Gerät mit einer Internetverbindung als Remote Play-Gerät fungieren.“

„Sie können einen DualSense-Controller mit Ihrem Tablet oder Laptop verbinden und schon haben Sie das gleiche Erlebnis wie auf dem Portal. Es ist vielleicht nicht alles in einem, mit einem kompakten Formfaktor, sicher. Aber Sie zahlen auch nicht 200 US-Dollar für das Privileg. Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden, der Remote Play so häufig nutzt, luxuriös sein könnte, alles in dasselbe Gerät integriert zu haben.“

„Aber diese Person muss auch bereit sein zu akzeptieren, dass sie 200 US-Dollar bezahlt, um keinen Controller mit ihrem Telefon synchronisieren zu müssen.“

In Europa erscheint PlayStation Portal am 15. November 2023 zum Preis von 219,99 Euro.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren