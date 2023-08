PlayStation Portal: Auch auf Bluetooth müssen Käufer verzichten

PlayStation Portal wird in diesem Jahr für rund 220 Euro auf den Markt gebracht. Aufgrund des eingeschränkten Funktionsumfangs kommt allerdings immer mehr Kritik auf. Auch Bluetooth ist nicht mit an Bord.

Sony gab gestern nicht nur den finalen Namen von PlayStation Portal bekannt. Ebenfalls wurde der Preis angekündigt, der bei 219,99 Euro liegt und damit nicht jeden PS5-Besitzer ansprechen dürfte. Hierbei handelt es sich bereits um die erste Einschränkung: Die Nutzung des Handhelds ist lediglich in Kombination mit einer PS5 möglich, da die Spiele via Remote Play auf die handliche Hardware gestreamt werden.

Mehr Zugkraft hätte wahrscheinlich ein Cloud-Handheld, der sich Sonys Streamingdienst zunutze macht. Er ist momentan Teil von PS Plus Premium und wird in absehbarer Zeit um die Möglichkeit erweitert, PS5-Spiele zu streamen. PlayStation Portal hingegen unterstützt nicht einmal Spiele, die auf die PS5 gestreamt werden, was letztendlich der zusätzlichen Latenz zugeschrieben werden kann.

Auch kein Bluetooth

Doch es gibt noch mehr Einschränkungen. Wie The Verge berichtet, hat PlayStation Portal ebenfalls keine Bluetooth-Schnittstelle verbaut, sodass darüber keine Verbindung zu kabellosen Kopfhörern oder dem Pulse 3D-Headset von Sony hergestellt werden kann.

Stattdessen setzt Sony beim Streaming-Handheld auf die drahtlose PlayStation Link-Technologie. Dabei handelt es sich um einen neuen, proprietären Standard für PlayStation-Geräte.

Sony zufolge wurde PlayStation Link entwickelt, um den Spielern eine verlustfreie Audioübertragung mit geringer Latenz zu ermöglichen. Passend dazu wurden von den Japanern gestern Kopf- und Ohrhörer vorgestellt, die diesen Standard unterstützen und auch mit PlayStation Portal kompatibel sind.

Mit 149,99 bzw. 219,99 Euro sind das Pulse Elite Wireless-Headset und die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer allerdings kein günstiger Spaß. Immerhin: PlayStation Portal verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenes Audio.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass PlayStation Portal erhebliche Einschränkungen hat. Dazu gehören:

Kein eigenständiges Abspielen von Videospielen

Keine Funktion für Cloud-Gaming

Keine Bluetooth-Unterstützung

Funktioniert nicht ohne PS5

Aufgrund der Bindung an die PS5 ist eine WLAN-Verbindung zwingend erforderlich. Hier empfiehlt Sony ein Breitband-WLAN mit mindestens 5 Mbit/s. Für ein besseres Spielerlebnis wird eine Highspeed-Verbindung von mindestens 15 Mbit/s empfohlen.

Etwas mehr Licht ins Dunkel kam zuletzt in Bezug auf die Akkulaufzeit. So berichtet CNET, dass Sony auf einen Wert abzieht, der mit dem DualSense-Controller vergleichbar ist. Etwa sieben bis neun Stunden wären damit drin. Gegenüber IGN wollte sich Sony hingegen nicht zu diesem Thema äußeren und verwies darauf, dass die Angaben noch nicht feststehen.

