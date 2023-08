PS Plus Premium: PS5-Cloud-Streaming für erste User gestartet

Erste Spieler sind in der Lage, das Cloud-Streaming von PS5-Spielen zu testen. Zunächst ist eine Einladung nötig. Erste Details und Erfahrungsberichte landeten in den sozialen Netzwerken.

Nachdem Sony vor zwei Monaten bekanntgab, dass das in der PS Plus-Stufe „Premium“ enthaltene Cloud-Streaming auf PS5-Spiele erweitert wird, verdeutlichen erste Nutzerberichte, dass diese Möglichkeit mittlerweile über die interne Testphase hinausging.

Zahlreiche Spieler berichten auf Twitter und in den Foren, dass sie für das PS5-Streaming eine Einladung erhalten haben und die neue Funktion testen können.

So heißt es in der Einladung: „Du wurdest als PlayStation Plus Premium-User ausgewählt, das neue PS5 Cloud-Streaming-Feature zu testen, das bald für PlayStation 5 und PlayStation Plus verfügbar sein wird.“

Auflösungen und erste Spiele bekannt

Mit dem Start der noch geschlossenen Beta wurden die ersten Erfahrungsberichte mit weiteren Details veröffentlicht. Demnach können die PS5-Spiele nicht nur in 720p, 1080p und 1440p gestreamt werden. Ebenfalls werden 2160p erwähnt, was eine beachtliche Leistung wäre, wenn die 4K-Auflösung später tatsächlich aufrechterhalten werden könnte. Allerdings ist nicht klar, ob sich die „maximale 4K-Auflösung“ auf die Render-Auflösung oder die Streaming-Auflösung bezieht.

Auch die ersten Spiele, die am PS5-Streaming teilnehmen, wurden genannt. Dazu gehören:

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Retrunal

Demon’s Souls

Death Stranding

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Trials:

Demon Slayer

Resident Evil Village

Als Sony im vergangenen Juni bekanntgab, dass man das PS5-Spiele-Streaming testen möchte, erklärte das Unternehmen, dass der Test „PS5-Titel aus dem Game-Katalog von PlayStation Plus und Game Trials sowie unterstützte digitale PS5-Titel, die Spieler besitzen“, umfassen wird. Mit der Zeit soll die Auswahl erweitert werden.

Offen ist weiterhin, ob Sonys kommender Q-Handheld in der Lage sein wird, das Cloud-Streaming zu nutzen. Angekündigt wurde das Gerät lediglich mit der Möglichkeit, Spiele via Remote Play von der PS5 zu streamen. Ebenfalls ist unklar, ob das PS5-Streaming auch jenseits der PS5 selbst verfügbar gemacht wird.

