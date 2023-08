PS5: Aktuelle Verkaufszahlen – Konsole meistert in Japan den nächsten großen Meilenstein

In dieser Woche erreichten uns bereits die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan, die sich auf die Verkaufswoche vom 24. bis zum 29. Juli 2023 bezogen und von „Pikmin 4“ sowie der Switch dominiert wurden.

Ergänzend zur Veröffentlichung der aktuellen Charts wird berichtet, dass in dieser Woche sowohl die PlayStation 5 als auch Nintendos Switch in Japan neue Meilensteine erreichten. Während es der Switch gelang, die Marke von 30 Millionen verkauften Einheiten zu knacken, erreichte die PlayStation 5 in dieser Woche vier Millionen verkaufte Konsolen auf dem japanischen Markt.

Der Fairness halber muss angemerkt werden, dass die Switch in Japan bereits im März 2017 erschien, während der PS5-Launch im Land der aufgehenden Sonne Ende 2020 erfolgte.

Laut der Famitsu entfiel der Löwenanteil der in Japan abgesetzten PS5-Konsolen auf das Modell mit dem optischen Laufwerk, das bislang 3.495.327 Mal verkauft wurde. Die Digital-Edition der PlayStation 5 hingegen fand 551.239 Abnehmer.

PS5 weltweit mehr als 40 Millionen Mal ausgeliefert

Nicht nur in Japan feierte Sony Interactive Entertainment mit der PS5 zuletzt Erfolge. Auch in den USA sicherte die PlayStation 5 im Juni den Spitzenplatz der Hardware-Charts. Passend dazu gab Sony Interactive Entertainment vor wenigen Tagen bekannt, dass sich die PS5 weltweit auf einem beeindruckenden Niveau verkauft und mittlerweile mehr als 40 Millionen Mal ausgeliefert wurde.

Ein Ende des Erfolgs dürfte noch lange nicht in Sicht sein. So hielten sich in den vergangenen Monaten hartnäckig die Gerüchte um gleich zwei neue Modelle der PlayStation 5, die sich aktuell in Arbeit befinden sollen. Zum einen haben wir es hier mit einer leistungsstärkeren Pro-Version zu tun, die unbestätigten Berichten zufolge für eine Veröffentlichung Ende 2024 vorgesehen ist.

Hinzukommen die Gerüchte um ein Modell mit einem optionalen optischen Laufwerk, das die aktuellen Varianten der PlayStation 5 ersetzen und möglicherweise schon in den nächsten Wochen angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird. Insider-Quellen zufolge könnte der Release dieses Modells im September 2023 und somit im nächsten Monat erfolgen.

Die Verantwortlichen von Sony Interactive beziehungsweise Sony wollten sich zu den Gerüchten um die neuen PS5-Modelle nicht äußern.

