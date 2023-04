PS5 Pro: Insider rechnet mit Details in den nächsten Monaten und nennt Releasezeitraum

Mit Tom Henderson bestätigte ein weiterer bekannter Insider die laufenden Arbeiten an einem Pro-Modell der PlayStation 5. Wie Henderson ausführte, können wir wohl in den nächsten Monaten mit weiteren (inoffiziellen) Details rechnen.

Wird bereits an einem Pro-Modell der PS5 gearbeitet?

In den letzten Monaten machten immer wieder Gerüchte zu gleich zwei neuen Modellen der PlayStation 5 die Runde. Zum einen drehten sich die unbestätigten Meldungen um eine PS5-Version mit einem optionalen optischen Laufwerk, die die bisherigen beiden Versionen ersetzen und möglicherweise im Spätsommer oder Herbst veröffentlicht wird.

Darüber hinaus kursierten zuletzt Gerüchte zu einem Pro-Modell der PlayStation 5, die unter anderem vom als verlässliche Quelle geltenden Insider Tom Henderson gestützt wurden. In einem Livestream legte Henderson noch einmal nach und bestätigte die laufenden Arbeiten an der PS5 Pro. Weiter führte der Insider aus, dass wir in den nächsten Monaten mehr erfahren werden – wenn auch nicht von offizieller Seite.

Aussagen, die nahe legen, dass sich entsprechende Dev-Kits bereits in den Händen erster Studios beziehungsweise Publisher befinden, deren Entwickler für Leaks und erste Informationen sorgen könnten.

Veröffentlichung im Jahr 2024?

Laut Henderson ist die Veröffentlichung der PlayStation 5 Pro für das Jahr 2024 vorgesehen. Hiermit untermauerte Henderson seine Aussagen aus dem vergangenen Monat, in dem er von einem möglichen Launch Ende des nächsten Jahres sprach. Konkrete Details zur Hardware oder den technischen Vorzügen der PlayStation 5 Pro konnte Henderson bisher nicht in Erfahrung bringen und verwies lediglich auf ein von Hardware-Guru Mark Cerny angemeldetes Patent, in dem von einem „beschleunigten Ray-Tracing“ die Rede war.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus. Überraschend dürfte ein mögliches Pro-Modell der PlayStation 5 allerdings nicht kommen, da sowohl der japanische Elektronikriese als auch Microsoft in der alten Konsolen-Generation auf überarbeitete Modelle ihrer Konsolen in Form der PlayStation 4 Pro beziehungsweise der Xbox One X setzten.

Darüber hinaus gehen Marktforscher davon aus, dass die COVID-19-Krise, die sowohl die Produktion der Konsolen als auch die Entwicklung der Spiele ausbremste, für einen längeren Konsolen-Zyklus führen wird. Hier könnten Mid-Gen-Upgrades dafür sorgen, dass die aktuelle Konsolen-Generation länger mit der technischen Entwicklung Schritt halten kann.

Habt ihr Interesse an einer PlayStation 5 Pro? Oder reichen euch die Standard-Modellen von Konsolen aus? Verratet es uns in den Kommentaren.

