PS5 Pro: Quellen gehen von Launch im Jahr 2024 oder 2025 aus

Mit einem Bericht von TheLeak.co wurde in dieser Woche noch einmal die Annahme untermauert, dass Ende 2023 ein neues Modell der PS5 den Markt erreichen wird.

Der Journalist und gut vernetzte Insider Tom Henderson geht gleichzeitig davon aus, dass diese Konsole die bisherige PS5 komplett ersetzt.

„Insider Gaming hat interne Unterlagen gesehen, die darauf hindeuten, dass die Produktion der alten PlayStation 5-Konsole im Oktober des Geschäftsjahres 23 eingestellt wird, wobei die letzten Einheiten im November des Geschäftsjahres 23 in die Regale kommen werden“,

Dem Insider zufolge möchte Sony im Geschäftsjahr 2023, das im April 2023 beginnt, etwa 30 Millionen PS5-Konsolen ausliefern, von denen 18,5 Millionen Exemplare auf das neue Modell entfallen sollen. Die neue Hardware soll ein abnehmbares Laufwerk unterstützen und so die Möglichkeit bieten, die bisherigen Modelle mit und ohne Laufwerk zu vereinen.

Den Quellen zufolge kann die Konsole, die im Grundpaket technisch gesehen der Digital Edition der PS5 entspricht, wahlweise ohne oder im Bundle mit einem ansteckbaren Laufwerk gekauft werden. Ebenfalls sei es möglich, die Konsole nachträglich mit einem separat erwerbbaren Laufwerk aufzurüsten.

Wann folgt die PS5 Pro?

Doch wie steht es um eine PS5 Pro, bei der Sony nicht nur die Größe und das Gewicht ändern würde, sondern auch für einen Leistungsschub sorgen dürfte?

Laut Henderson deuten die für das Geschäftsjahr 2023 geplanten 30 Millionen Auslieferungen darauf hin, dass die PS5 Pro nicht vor dem Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht wird.

Quellen würden sogar davon ausgehen, dass eine Pro-Version für einen noch späteren Zeitpunkt geplant ist, wobei eine Quelle, die laut Henderson mit derartigen Informationen vertraut sei, vorläufig von einem PS5 Pro-Launch im Jahr 2025 ausgeht. Nicht klar ist, ob Henderson das Kalender- oder das Geschäftsjahr meint. In beiden Fällen wäre eine Markteinführung im Herbst 2025 jedoch am wahrscheinlichsten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Am Ende seines Artikels äußerte der Insider die Annahme, dass es sich bei der mutmaßlich für Ende 2023 geplante PS5 Slim um keine Konsole handelt, die offiziell so bezeichnet wird. „Stattdessen sollten wir uns auf eine neue (und vierte) Iteration der PlayStation 5 einstellen“, so Henderson.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren