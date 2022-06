PS5 Produktion: Knappheit nähert sich offenbar dem Ende

Zwar sieht es nicht danach aus, dass die Halbleiterkrise unmittelbar vor ihrem Ende steht. Doch im Fall der PS5 könnte bald eine breitere Verfügbarkeit erreicht werden. Darauf deutet ein Bericht hin, der heute auf der asiatischen Publikation DigiTimes veröffentlicht wurde.

Dem Bericht zufolge verzeichnen die Fabriken in Asien einen Anstieg der Produktion von Hightech-Geräten wie Grafikkarten, Smartphones und Konsolen, einschließlich PS5 und Xbox Series X. Es wird erwartet, dass die Lagerbestände bis Ende 2022 und Anfang 2023 aufgestockt werden, um die Nachfrage während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Monaten des neuen Jahres zu befriedigen.

Kurz gesagt, wir nähern uns offenbar der Normalität, da die Halbleiterindustrie nicht mehr allzu sehr unter der Pandemie zu leiden hat und die Produktion Fahrt aufnehmen kann.

Digitimes reports that the easing of chip and component shortages will boost shipments of Sony’s PlayStation 5 (PS5) gaming consoles in the second half of 2022 and 2023

Things are starting to get better

