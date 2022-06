God of War Ragnarök: Insider glaubt an State of Play in der nächsten Woche

Der bekannte Insider Tom Henderson glaubt, dass Sony in der nächsten Woche ein neues State of Play ausstrahlen wird. Laut Henderson gibt es dafür einige glaubhafte Beweise.

Strahlt Sony bald eine neue Ausgabe des State-of-Play-Formats aus? Laut dem Insider Tom Henderson verdichten sich dafür derzeit die Beweise. Bei dem neuen Stream könnten „God of War: Ragnarök“, Neuigkeiten zu „Gran Turismo 7“ sowie die mögliche neue PlayStation-Hardware Thema sein.

State of Play mit Termin von „God of War: Ragnarök“?

Laut Henderson gibt Sony im Vorfeld nie State-of-Play-Termine bekannt und geht immer sehr geheimnisvoll mit den Veranstaltungen um. Die Termine für die Events sind immer wie ein Puzzle, das zusammengesetzt wird. Er glaubt, dass sich derzeit die Beweise für ein weiteres dieser Events verdichten.

So hat Tom Henderson kürzlich bereits darüber berichtet, dass Sony an einem neuen Controller arbeiten soll . Dieser könnte sich an dem Xbox Elite Wireless Controller von Microsoft orientieren. Henderson geht davon aus, dass Sony das mögliche neue Eingabegerät „bald“ vorstellen will. Dazu soll das Unternehmen angeblich auch an neuen Headsets sowie Gaming-Monitoren arbeiten . Auch diese könnten kurz vor einer Ankündigung stehen.

Dazu berichtete der Journalist Jason Schreier davon, dass „God of War: Ragnarök“ weiter für einen Release in 2022 angesetzt ist. Seine Quellen sollen von einer Veröffentlichung im November sprechen. Das Releasedatum von „God of War: Ragnarök“ soll angeblich noch bis zum Ende des Monats bekanntgegeben werden. In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, dass das Spiel erneut auf nächstes Jahr verschoben wird.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

Zuletzt soll es weitere Hinweise von dem Produzenten von „Gran Turismo 7“ geben. Kazunori Yamauchi gab unlängst bekannt, dass es in der nächsten Woche ein Update zu dem Rennspiel geben wird. Für Tom Henderson könnte dies ein weiterer Beweis für eine Vorführung bei einem State of Play sein.

