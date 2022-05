God of War Ragnarök: Zweite Alterseinstufung gesichtet – dieses Mal in Südkorea

Der Release des "God of War"-Nachfolgers kommt näher: In Südkorea wurde jetzt die nächste Alterseinstufung vorgenommen.

"God of War: Ragnarök" wird das dritte PlayStation-Exclusive in diesem Jahr sein.

Das Game Rating and Administration Committee aus Südkorea hat „God of War: Ragnarök“ eingestuft. Am 18. Mai stellte Sony den Antrag, heute fiel die Entscheidung: Das neue Abenteuer von Kratos und Atreus hat keine Jugendfreigabe erhalten. Kein Wunder, da von exzessiver Gewalt, übertriebener Vulgarität und sonstigen Anstößigkeiten die Rede ist. Ebenfalls erwähnt wird der Konsum von Drogen und Alkohol.

Dabei handelt es sich schon um die zweite Alterseinstufung. Die erste fand Ende Dezember 2021 in Saudi-Arabien statt. Auch dort hat der Nachfolger die Altersfreigabe „Ab 18“ bekommen.

Release sicher in diesem Jahr

Damit rückt die Veröffentlichung langsam in greifbare Nähe. Wann genau es so weit ist, wissen wir aktuell noch nicht. Eine weitere Verschiebung ist jedenfalls nicht zu erwarten, da ein Release für das Jahr 2022 mehrfach bestätigt wurde. Als Letztes bekräftigte das die Community Managerin vom Santa Monica Studio. Kurz und knapp ließ sie verlauten: „God of War: Ragnarök kommt in diesem Jahr heraus.“ Zuvor war das nordische Action-Adventure bereits in einer Release-Liste für das aktuelle Jahr aufgelistet.

Grundsätzlich erscheinen Videospiele in Südkorea zwei bis drei Monate nach der Alterseinstufung. Das wäre also im kommenden Sommer. Realistischer ist aber eine Markteinführung im Herbst. Für das Weihnachtsgeschäft hingegen wird das „The Last of Us“-Remake vermutet, was aber lediglich ein Gerücht ist.

Wir bleiben gespannt und halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden.

Die Fortsetzung zum „God of War“-Reboot wird für PS5 und PS4 erscheinen. Zuletzt informierten die Entwickler über die umfassenden Barrierefreiheitsfunktionen.

