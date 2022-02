God of War Ragnarök: Insider zweifelt an einer Verschiebung auf 2023

Bekanntermaßen wurde "God of War: Ragnarök" bereits vor ein paar Monaten für einen Release in diesem Jahr ausgerufen. Geht es nach dem Bloomberg-Journalisten und gut vernetzten Industrie-Insider Jason Schreier, dann wird dabei auch bleiben, da es derzeit keine Anzeichen für eine mögliche Verschiebung gebe.

In diesem Jahr darf sich die PlayStation-Community gleich über mehrere First-Party-Blockbuster freuen. Nachdem vor wenigen Tagen beispielsweise Guerrilla Games‘ „Horizon: Forbidden West“ veröffentlicht wurde, folgt Anfang März das Rennspiel „Gran Turismo 7“.

Zu den weiteren potenziellen Highlights gehört der Action-Titel „God of War: Ragnarök“ aus dem Hause Sony Santa Monica. Nachdem die Entwickler bereits vor ein paar Monaten einen Release in diesem Jahr ausriefen, stehen die Zeichen derzeit weiterhin auf einen Release von „God of War: Ragnarök“ im Jahr 2022. Laut dem als verlässliche Insider-Quelle geltenden Bloomberg-Journalisten Jason Schreier gibt es derzeit nämlich keine Anzeichen für Entwicklungsprobleme und eine damit verbundene Verschiebung auf das Jahr 2023. Dies gab Schreier auf Nachfrage eines Nutzers auf Reddit zu verstehen.

Der Abschluss der nordischen Saga

Im Zuge einer offiziellen Releaseliste bestätigte Sony Interactive Entertainment bereits im Januar, dass „God of War: Ragnarök“ dieses Jahr erscheinen soll. Wie im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, markiert „God of War: Ragnarök“ bereits den Abschluss der nordischen Saga und soll die Geschichte zu einem spannenden und gleichzeitig überraschenden Ende führen. Darauf wies der verantwortliche Game-Director Eric Williams in einem im Oktober 2021 geführten Interview hin.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

Laut Eric Williams verfolgten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios bei den Arbeiten am neuen Abenteuer von Kratos das Ziel, den Spielern und Spielerinnen ein Ende zu liefern, das sich aufgrund der Entwicklungen zwar unvermeidlich anfühlt, sie auf der anderen Seite aber dennoch überraschen wird. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass der Name „God of War: Ragnarök“ nicht zufällig gewählt wurde.

Stattdessen wird der Untergang der nordischen Götterwelt eine wichtige Rolle in der Geschichte des Titels spielen und in Kombination mit der packenden Action für eine spektakuläre Spielerfahrung sorgen, so Williams weiter. „God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren