God of War Ragnarök: Noch einmal für einen Release in diesem Jahr bestätigt

Auch wenn es um "God of War: Ragnarök" zuletzt recht still wurde, ist der Action-Titel weiterhin für einen Release in diesem Jahre vorgesehen. Dies bestätigte die Community-Managerin des verantwortlichen Entwicklerteams Sony Santa Monica.

Über einen mangelnden Nachschub an hochwertigen First-Party-Produktionen können sich PlayStation 4- und PlayStation 5-Besitzer in diesem Jahr sicherlich nicht beschweren.

So erschienen in den vergangenen Wochen beispielsweise das Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ aus dem Hause Guerrilla Games sowie das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“. Zu den weiteren Exklusiv-Highlights des Videospieljahres 2022 dürfte zudem das Action-Adventure „God of War: Ragnarök“ gehören, das sich zur Zeit bei den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios in Arbeit befindet.

Nachdem es um „God of War: Ragnarök“ zuletzt recht still wurde, meldeten sich die Sony Santa Monica Studios nun mit einem kleinen Lebenszeichen zu Wort.

Keine Verschiebung zu befürchten

Wie eine Community- und Social-Managerin von Sony Santa Monica versicherte, ist keine Verschiebung zu befürchten. Stattdessen ist „God of War: Ragnarök“ weiterhin für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Näher ins Detail wurde allerdings nicht gegangen. Daher ist auch weiterhin unklar, wann mit frischen Details oder gar einer ausführlichen Präsentation von „God of War: Ragnarök“ zu rechnen ist.

Das neueste Abenteuer von Kratos entsteht unter der Aufsicht des neuen Game-Directors Eric Williams und wird das Ende der nordischen Saga markieren. Wie Williams bereits im vergangenen Jahr versprach, dürfen wir uns in „God of War: Ragnarök“ auf einige spannende Wendungen sowie ein spektakuläres Finale freuen.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle wird dabei Kratos‘ Sohn Atreus spielen.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

