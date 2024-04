Stellar Blade: Beliebtes Feature gibt es direkt zum Launch

“Stellar Blade” steht vor dem Launch. Das von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte und von Shift Up entwickelte Action-Adventure-Kampfspiel erreicht morgen exklusiv für die PS5 den Markt.

Begleitet wird der Launch von einem Day-One-Patch, der finale Änderungen an “Stellar Blade” vornimmt. Beispielsweise muss ein Graffiti weichen, das in Kombination mit anderen Schriftzügen einen Slogan ergibt, der mitunter als rassistische Aussage dient.

Doch auch ein Feature, das in vielen Spielen mittlerweile Standard ist, kommt pünktlich zum Launch auf die Konsole.

New Game Plus schon am ersten Tag verfügbar

Gestern gingen weltweit die Tests zu “Stellar Blade” an den Start. Ein Punkt, der von einigen Rezensenten kritisch angesprochen wurde, betrifft die fehlende Möglichkeit, nach Abschluss des Spiels nahtlos in ein neues Spiel zu wechseln – etwa mit New Game Plus.

Nachdem Shift Up zunächst betont hatte, dass dieses Feature nicht zum Launch zur Verfügung stehen wird, konnte der südkoreanische Entwickler die Dinge offenbar beschleunigen. Für die anfänglichen Tests reichte es zwar nicht mehr. Aber zum finalen Launch unterstützt “Stellar Blade” den New-Game-Plus-Modus durchaus.

Tatsächlich ist das Day-One-Update 01.002.000 bereits verfügbar und kann samt New-Game-Plus auf die PS5 geladen werden:

New Game Plus bringt neue Fähigkeiten in das Spiel.

Beim erneuten Spieldurchlauf bleiben in “Stellar Blade” alle Ausrüstungsgegenstände, Währungen, Gegenstände und Rekorde, Charakterverbesserungen, Drohnen-Upgrades, erworbenen Fähigkeiten und SP erhalten. Den Spielfortschritt innerhalb der Handlung müssen Spieler natürlich neu durchlaufen. Allerdings können sie sich auf “neue Fähigkeiten” einstellen.

Während New Game Plus ursprünglich als Teil der Post-Launch-Pläne angedacht war, können sich Fans weiterhin auf kommende DLC-Outfits für Eve einstellen. Die Entwickler haben außerdem angedeutet, dass „Stellar Blade“ bei genügend Nachfrage aus der Fangemeinde möglicherweise einen Fotomodus erhält.

Tipp: Bei Amazon* könnt ihr euch noch wenige Stunden die Vorbesteller-Boni sichern und profitiert gleichzeitig von einem reduzierten Preis.

Spieler, die nicht genug von “Stellar Blade” bekommen, haben mit New Game Plus eine weitere Möglichkeit, sich durch das Spiel zu schnetzeln. Dass der Kauf im Allgemeinen lohnt, verdeutlichten zuletzt die Test-Wertungen, die zu einem Metascore von 82 führten. Insgesamt gab es 84 Prozent positive, 13 Prozent gemischte und keine negativen Reviews.

Unseren Test zu „Stellar Blade“ lest ihr nachfolgend:

“Stellar Blade” kommt am 26. April 2024 für PS5 auf den Markt. Es ist der morgige Freitag. Der neuste Performance-Check ist Thema der hier verlinkten Meldung.

