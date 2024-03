Stellar Blade: Kein Fotomodus zum Launch – aber er könnte nachgereicht werden

In knapp vier Wochen dürfen wir uns mit Kriegerin Eve durch das PlayStation 5-exklusive Action-RPG „Stellar Blade“ schnetzeln. Vorher wird dies sogar schon im Rahmen einer Demo möglich sein. Verzichten müssen Spieler und Spielerinnen jedoch in beiden Fällen auf einen Fotomodus. Doch nur weil das Feature, das in vielen anderen Titeln fast schon zur Grundausstattung gehört, zum Launch fehlt, bedeutet das nicht, dass es so bleiben muss.

Im Interview mit den Kollegen des japanischen Fachmagazins Famitsu erklärte Game Director Hyung-Tae Kim, das Entwicklerteam sei gegenwärtig mit dem Polishing des Spiels beschäftigt. Sollten die Spieler jedoch nach dem Release lautstark genug nach einem Fotomodus verlangen, könnte Shift Up dieses zu einem späteren Zeitpunkt doch noch nachliefern. Dies sei allerdings lediglich eine Möglichkeit und kein definitives Versprechen.

Tutorial + eine volle Mission in der Stellar Blade-Demo enthalten

Ab dem 29. März 2024 habt ihr die Chance, „Stellar Blade“ selbst anspielen zu können. Die Demo-Version enthält das Tutorial und eine anschließende Mission. Während ihr im Tutorial die Grundlagen des Kampfsystems beigebracht bekommt, reist Protagonistin Eve in der anschließenden Mission in die Stadt Eidos 7. Diese spielte beim Kampf der Menschheit gegen die monströsen Naytiba eine wichtige Rolle. Am Ende des Gebiets wartet ein Bosskampf auf euch.

Darüber hinaus bietet die Demo des Action-RPGs ebenfalls einen Herausforderungsmodus, in dem ihr euch mit einem weiteren Bossgegner messen dürft. Hier sind zudem mehrere alternative Outfits für Eve verfügbar und ihr habt Zugriff auf weitere Spezialangriffe. Die Anspielversion könnt ihr übrigens wahlweise komplett mit einer deutschen Synchronisation spielen. Außerdem sind drei unterschiedliche Darstellungsmodi verfügbar.

In „Stellar Blade“ übernehmt ihr die Kontrolle über Kriegerin Eve, die zur Erde geschickt wird, um die Welt zurückzuerobern. Nach einem verheerenden Krieg gegen die monströsen Naytiba mussten die letzten Überbleibsel der Menschheit in den Weltraum flüchten, doch nun ist der Zeitpunkt zum Gegenschlag gekommen. Während ihrer Zeit auf der Erde knüpft Eve zudem neue Freundschaften und muss alte Geheimnisse ans Tageslicht bringen.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

