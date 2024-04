PS4 & PS5: Sony bläst zur Rabattschlacht – 1.500 Angebote im PS-Store

Am heutigen Mittwoch ging im PlayStation-Store ein weiterer Sale an den Start. Mehr als 1.500 Spiele, Editions und Erweiterungen bekamen einen temporären Preisnachlass. Dazu gehören wiederkehrende Deals, mitunter aber auch neue Bestpreise. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem neusten Sale.

Keinen Bestpreis bekam “Resident Evil 7” spendiert. Allerdings gehört der Titel zu den erfolgreichsten Capcom-Spielen und muss sich innerhalb der Reihe lediglich hinter dem Remake von “Resident Evil 2” einordnen. Für 7,99 Euro ist “Resident Evil 7” derzeit im Angebot. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent. “Resident Evil 2” könnt ihr für 9,99 Euro obendrauf packen. Hier ergibt sich ein Rabatt von 75 Prozent.

Dragon Ball, Deathloop und Skateboard-Action

Akira Toriyama verweilt nicht mehr unter uns, aber seine erschaffenen Welten werden Spieler weiterhin begleiten. “Dragon Ball FighterZ” ist passend dazu für 9,79 Euro im neusten PlayStation-Sale vertreten. Käufer profitieren von einem 86-prozentigen Rabatt.

Mit “Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2” gibt es Skateboarding im Doppelpack. 60 Prozent sparen Spieler derzeit und zahlen am Ende nur 17,99 Euro. Oder wie wäre es mit einer Partie “Rayman Legends”? Mit 3,99 Euro ist es zwar ein regelmäßig auftauchendes Angebot. Aber wer kann bei 80 Prozent Rabatt schon nein sagen.

Ein eher seltenes Angebot stellt die “Nier: Automata Game Of The Yorha Edition” dar. Hier werden im Rahmen des Sales mit 15,99 Euro ganze 60 Prozent weniger fällig. 80 Prozent Rabatt sind es im Fall von “Deathloop”. Hier sinkt der Preis auf 13,99 Euro. Ein neuer Bestpreis ist damit nicht erreicht.

“Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered” gehört im PlayStation-Store mit 4,7 Sternen zu den bestbewerteten Spielen. Der 80-Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 9,99 Euro schrumpfen. Auf einen noch höheren Score kommt “Psychonauts 2”. Hier werden 17,99 Euro fällig. Im Januar waren es während eines Sales sogar nur 11,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot: “What Remains of Edith Finch” für 4,99 Euro, “Odin Sphere Leifthrasir” für 14,99 Euro, “WipEout Omega Collection” für 13,99 Euro, “Dishonored 2” für 3,99 Euro und “Batman: Arkham Knight” für 3,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Der gesamte Sale im PlayStation-Store erstreckt sich über mehr als 1.500 Angebote, die auf dem PlayStation-Blog alphabetisch geordnet aufgelistet sind. Sony verlinkt ebenfalls auf eine Deal-Seite, die zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht gefüllt ist. Hier ist es ratsam, die Angebotsübersicht im Webstore im Auge zu behalten oder direkt auf der Konsole zu schauen.

Falls euch die Spiele der PS-Plus-Mitgliedschaft genügen: Die meisten April-Neuzugänge stehen mittlerweile zum Download bereit. Nachschub wird voraussichtlich am 1. April 2024 angekündigt. Das wäre zumindest der bekannte Rhythmus.

