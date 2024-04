90 Prozent Rabatt: Rollenspiel mit DLC-Komplettpack zum PSN-Bestpreis

Im PlayStation Store wartet ein beliebtes Rollenspiel auf sparsame Spieler. Nur noch bis zur kommenden Woche gilt für die erweiterte Fassung ein Rabatt in Höhe von 90 Prozent.

Im PlayStation Store enden in der kommenden Woche einige Angebote, womit gelegentlich auch der bisherige PSN-Bestpreis wegfällt.

Das gilt unter anderem für ein beliebtes Rollenspiel, das vor dem Launch reichlich Hype erzeugen konnte, aber auf Konsolen zunächst für enttäuschte Gesichter sorgte. Zahlreiche Updates, die PS5 und der aktuelle Preis im PSN heben den Kaufanreiz jedoch deutlich an.

Update: Passend zur Ankündigung des zweiten Teils ist „Kingdom Come: Deliverance“ erneut im PSN-Angebot. Die Konditionen sind identisch. Diesmal gilt der Preis bis zum 25. April.

Royal Edition mit 90 Prozent Rabatt

Günstiger verkauft wird derzeit die Royal Edition von “Kingdom Come: Deliverance”. Die erweiterte Version kostet abseits von Sales auch mehrere Jahre nach dem Launch noch 39,99 Euro. Der 90-Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 3,99 Euro schrumpfen. Es ist der bisherige PSN-Bestpreis für das Komplettpaket.

Mit der Royal Edition bekommen Käufer nicht nur das ursprünglich im Februar 2018 veröffentlichte mittelalterliche Rollenspiel. Ebenfalls enthalten sind alle Erweiterungen, darunter:

Treasures of the Past

From the Ashes

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon

Band of Bastards

A Woman’s Lot

Die “Kingdom Come: Deliverance Royal Edition” kann bis zum 21. März 2024 mit 90 Prozent Preisnachlass im PlayStation Store gekauft werden. Nachfolgend ist der Produkteintrag im Web-Store verlinkt:

Lohnt der Kauf von Kingdom Come Deliverance?

3,99 Euro sind kein großes Risiko. Aber auch unabhängig davon handelt es sich bei “Kingdom Come: Deliverance” um keinen Titel, um den Spieler einen großen Bogen machen müssen.

Die Testwertungen auf Konsolen fielen zum Launch allerdings überschaubar aus. Auf der PS4 kam nur ein Metascore von 69 zustande, während die PC-Version auf 76 Punkte kam. Der User-Score pendelte sich im Fall der PS4-Version bei einem Wert von 7,2 ein. Im PlayStation Store sorgten mehr als 20.000 Käufer für im Schnitt 4,05 Sterne.

Dank der Abwärtskompatibilität läuft “Kingdom Come Deliverance” auch auf der PS5, wovon der Titel offenbar profitiert. Schon vor Jahren verwiesen Besitzer darauf, dass der Ausflug ins Mittelalter von der zusätzlichen Leistung profitiert und Ruckler sowie Pop-ins nur noch selten auftreten. An der oft bemängelten Steuerung änderte aber auch die PS5 nichts.

In den sechs Jahren nach dem Launch wurden von “Kingdom Come Deliverance” insgesamt sechs Millionen Exemplare verkauft, wie die Warhorse Studios im vergangenen Monat bekannt gaben. Mit dem neusten Deal und der Switch-Version, die sich in der Vorbereitung befindet, durften noch einmal einige Exemplare hinzukommen.

In „Kingdom Come: Deliverance“ übernehmen Spieler die Rolle des unscheinbaren Heinrich. Er stammt aus einer Schmiedefamilie und sein ruhiges Leben wird jäh unterbrochen, als Söldner sein Dorf angreifen und es niederbrennen. Als einer der wenigen Überlebenden macht er sich auf den Weg, um die Verantwortlichen zu finden und letztendlich für die Zukunft Böhmens zu kämpfen.

Habt ihr “Kingdom Come Deliverance” gespielt und könnt den Kauf für 3,99 Euro empfehlen?

