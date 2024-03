PS4 und PS5: Sony lockt mit Deals im PlayStation Store – diese Spiele-Editions sind dabei

Auch am heutigen Mittwoch hat Sony im PlayStation Store einen neuen Sale parat, der verglichen mit den Vorwochen allerdings etwas überschaubarer ausfällt. Dennoch sind wieder zahlreiche Angebote dabei, die sich aus allerlei Spielen – vor allem aber Editions – zusammensetzen.

Eines der Angebote ist die “Uncharted: Legacy Of Thieves Collection”, die zum wiederholten Mal dabei ist und mit 19,99 Euro zu Buche schlägt, was einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent entspricht. Zuvor wurde dieser Preis im Januar erreicht. Zu beachten ist, dass die Collection in der PS Plus-Sammlung verweilt.

Auch die “The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition” ist regelmäßig dabei, diesmal für 18,14 statt 54,99 Euro. Es ist der günstigste Preis seit einem Jahr. 38 Prozent Rabatt gibt es für die “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition”. Hier sank der zu zahlende Betrag auf 49,59 Euro.

Diablo, Yakuza, Metro und mehr

Weiter geht es mit der “Diablo Prime Evil Collection”. Hier werden, wie schon in den vorherigen Sales, 19,79 Euro in Rechnung gestellt. Damit ergibt sich ein Rabatt in Höhe von 67 Prozent. Die “Control Ultimate Edition” nehmt ihr 75 Prozent günstiger für 9,99 Euro mit. Der Remedy-Titel befindet sich ebenfalls in der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus.

Regelmäßig in den Sales dabei ist “Life Is Strange: True Colors”. 17,99 statt 59,99 Euro werden fällig. Aber auch hier gilt: Mitglieder einer PS Plus-Mitgliedschaft dürfen den Download ohne Zusatzkosten starten. Die “Life Is Strange: True Colors – Ultimate Edition” schlägt mit 31,99 Euro zu Buche.

“Metro Exodus” ist in der Gold Editon für 5,99 statt 39,99 Euro dabei. Hier scheint es sich um den bisherigen PSN-Bestpreis zu handeln. Das “A Plague Tale Bundle” ist zum zweiten Mal für 39,99 Euro im Sale vertreten. Kunden profitieren von einem 50-Prozent-Rabatt.

“Atomic Heart” kostet 41,99 statt 69,99 Euro. Als “Atomic Heart Premium Edition” kostet der Titel 65,99 statt 109,99 Euro. Die “Horizon Forbidden West Complete Edition” schnappt ihr euch 29 Prozent günstiger für 49,69 Euro.

Die “Override 2: Super Mech League Ultraman Deluxe Edition” geht für 3,99 Euro über den virtuellen Ladentisch. Kunden sparen am Ende 90 Prozent. Die “Forspoken Digital Deluxe Edition” kostet 41,99 statt 109,99 Euro. Im Fall der “Kingdom Come: Deliverance Royal Edition” sind es 3,99 statt 39,99 Euro. “Yakuza: Like a Dragon” kostet 11,99 statt 59,99 Euro. “Kingdom Hearts All-In-One” ist für 43,99 statt 109,99 Euro dabei.

Das war längst nicht alles: Die vollständige Übersicht sollte im Laufe des Tages unter anderem in der Webübersicht des PlayStation Stores auftauchen.

Weitere Angebote:

Ebenfalls können PSN-Nutzer seit gestern die neusten PS Plus-Spiele auf die PS4 oder PS5 laden, sofern sie eine gültige Mitgliedschaft haben. Die Essential-Games sind da.

