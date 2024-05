THQ Nordic Showcase: Termin und erste Spiele stehen fest

Auch in diesem Jahr veranstaltet THQ Nordic wieder einen Showcase. Den konkreten Termin mitsamt Uhrzeit gab der österreichische Publisher heute bekannt.

Das Austragungsdatum des Digital Showcases von THQ Nordic steht fest. Am 2. August veranstaltet der Videospielpublisher den nächsten Livestream, in dem kommende Spiele präsentiert werden. Hier in Deutschland startet die Übertragung um 21 Uhr.

Das Gothic Remake ist dabei

Unter anderem dürft ihr euch auf Updates zum „Gothic“-Remake freuen. Dazu gab es auf dem letzten Showcase im August 2023 einen Trailer, der euch interessante Eindrücke vermittelte. Gameplay-Szenen waren jedoch nicht enthalten, weshalb die Entwickler hoffentlich einen ersten Einblick geben.

Zudem steht der Veröffentlichungstermin noch aus. Die Verantwortlichen streben eine Markteinführung in diesem Jahr an.

Auch „Titan Quest II“ wird im Tweet von THQ Nordic erwähnt. Die Ankündigung des Action-Rollenspiels erfolgte auf dem Showcase des vergangenen Jahres. In diesem mythologischen Abenteuer stellt ihr euch einem Kampf gegen die Götter.

Welche Spiele könnten sonst noch gezeigt werden? In diesem Jahr soll noch die Neuauflage „Disney Epic Mickey Rebrushed“ auf den Markt kommen. Den ersten Trailer haben wir auf der Nintendo Direct im Februar gesehen. Der Arcade-Racer „Wreckreation“ könnte ebenfalls ein Update erhalten.

Neben weiteren Updates ist mit der ein oder anderen Enthüllung zu rechnen. Zum Beispiel teaserte der Publisher 2022 ein neues „South Park“-Spiel an, das im vergangenen März erschienen ist.

Die Fans sind gespannt, was THQ Nordic in Petto hat. In den Kommentaren wünschen sich jedenfalls einige ein neues „SpongeBob“-Spiel, während ein anderer auf „Darksiders 4“ hofft.

