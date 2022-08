South Park: THQ Nordic kündigt neues Spiel an

Am vergangenen Freitagabend fand das THQ Nordic Digital Showcase 2022 statt. Dabei wurden einige neue Titel vorgestellt. Ganze 43 Spiele hat der Publisher derzeit in Entwicklung, 26 blieben davon am vergangenen Abend noch unangekündigt, so eine Einblendung am Ende des Streams. Wer die Veranstaltung bis ganz zum Schluss verfolgt hat, wird jedoch mitbekommen haben, dass bei dieser Einblendung kurz darauf die „26“ durchgestrichen und durch eine „25“ ersetzt wurde.

Arbeiten an dem Spiel wurden bereits 2021 bestätigt

Am Ende des rund eine Stunde langen THQ Nordic Digital Showcase 2022 dachten wohl einige Zuschauer, dass jetzt nichts mehr kommen würde. Schließlich wurde bereits eine Verabschiedung mit einem Dank an die Zusehenden gesendet. Kurz darauf gab es die Einblendung, dass bei THQ Nordic derzeit 43 Spiele in Arbeit sind, von denen 26 noch nicht vorgestellt wurden.

Plötzlich wurde die „26“ kurzerhand durchgekritzelt und das Logo der South Park Digital Studios erschien. Dann war die Stimme des Charakters Randy Marsh zu hören, der rief: „Hot, hot hot…it’s coming!“ Diese Zeilen stammen übrigens aus der neunten Episode der elften Staffel der „South Park“-Serie und einer Szene, in der Randy auf dem stillen Örtchen sitzt. Zum Schluss erschien hinter der durchgestrichenen „26“ die Nummer „25“.

Weitere Informationen zu dem kommenden Spiel der „South Park“-Reihe gibt es derzeit nicht. Dass die Erfinder der Serie, Trey Parker und Matt Stone, nach den von ihnen mitproduzierten Hits „South Park: The Stick of Truth“ und „South Park: The Fractured but Whole“ einen weiteren Titel planen, wurde schon im August 2021 bekannt. Wenige Tage später wurden die Arbeiten an einem neuen Projekt dann auch von Matt Stone offiziell bestätigt.

