Titan Quest 2: Neues Action-Rollenspiel für Konsolen und PC angekündigt

Mit einem neuen Action-Rollenspiel greifen THQ Nordic und Grimoire Games noch einmal an! Herzlich Willkommen im antiken Griechenland von "Titan Quest 2"!

Nachdem vor fünf Jahren eine Neuauflage des ersten Teils veröffentlicht wurde, haben THQ Nordic und das zuständige Entwicklerstudio Grimoire Games das Rollenspiel „Titan Quest 2“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC angekündigt. Einen Erscheinungstermin wollte man noch nicht nennen.

Kampf gegen die Götter

Allerdings haben die Verantwortlichen einige Details zum neuesten mythologischen Abenteuer verraten, das euch in eine fantastische Neuinterpretation des antiken Griechenlands schicken wird. Demnach ist Nemesis, die Göttin des gerechten Zorns, außer Kontrolle geraten und korrumpiert die Schicksalsfäden, um all jene zu strafen, die sich gegen sie stellen. Daraufhin greift ihr zu den Waffen, holt euch andere Götter an die Seite und versucht das Schicksal selbst zu verändern.

Die Entwickler versprechen ein flexibles Charaktersystem, mit dem ihr euch euren eigenen Helden erschafft. Zudem könnt ihr zwei Meisterschaften zu einer eigenen Klasse verbinden, um euren ganz eigenen Weg zu gehen. Des Weiteren kann jedes Beutestück von Wert sein, da ihr auch einen stinknormalen Speer zu einer einzigartigen legendären Waffe aufwerten könnt.

Und dies ist auch nicht so irrelevant, wenn man bedenkt, dass die Gegner Fraktionen gründen und zusammenarbeiten können, um ihre Fähigkeiten zu kombinieren. Dementsprechend sollte man stets die passende Waffe zur Hand haben, wenn man der vermeintlichen Übermacht etwas entgegensetzen möchte.

Zudem kann man die wundervolle und handgemachte Welt sowohl im Einzel- sowie kooperativen Mehrspieler erleben und eine Vielzahl an Details und Geheimnissen entdecken. Wem das noch nicht genug ist, der kann sich auch am kompetitiven Online-Mehrspieler versuchen und sich mit anderen Spielern messen.

Hier sind der offizielle Ankündigungstrailer und einige erste Bilder zu „Titan Quest 2“:

