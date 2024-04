Resident Evil: Welcher Teil ist am beliebtesten? Die Ergebnisse sind da

Capcom brachte in den vergangenen Jahrzehnten etliche “Resident Evil”-Spiele auf den Markt – mit Remakes, Ports und Remaster in vielen Fällen sogar mehrfach. Das eine Spiel überzeugte mehr als das andere, was einen Einfluss auf den kommerziellen Erfolg und die weitere Ausrichtung hatte. Ebenfalls streute Capcom seit dem Start der Reihe zahlreiche Spin-offs bei.

Welche “Resident Evil”-Spiele am Ende den besten Eindruck hinterließen, war Thema unserer Umfrage vom vergangenen Sonntag. Mit 5.076 Teilnehmern und 8.407 Stimmen allein bei der ersten Frage ist das Ergebnis durchaus aufschlussreich. Letztlich verweilen in der Hauptserie zwei Spiele, die sich ein recht dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten.

Resident Evil 4 Remake ist der beliebteste Teil der Hauptreihe

Die Umfrage zu den Lieblingsspielen innerhalb der “Resident Evil”-Reihe hatten wir in die Hauptreihe und in Spin-offs aufgeteilt. Innerhalb der ersten Kategorie konnte sich mit 18 Prozent der Stimmen das 2023 veröffentlichte Remake von “Resident Evil 4” durchsetzen.

Welchen Einfluss die Abstände zur Veröffentlichung eine Rolle spielen, wäre Teil einer umfassenderen Studie. Aber auch der zweite Platz ging an ein vergleichsweise neues Remake: “Resident Evil 2” kam 2019 mehr als zwanzig Jahre nach dem Launch des Originals auf den Markt. 15 Prozent der Stimmen gingen an den Titel.

Knapper fällt das Ergebnis aus, wenn die Stimmen der Originale und Remakes zusammengezählt werden. Hier würde “Resident Evil 4″ samt Remake auf 27 Prozent kommen. “Resident Evil 2” wäre in der Kombination aus Original und Remake mit 26 Prozent dicht dahinter. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass von den Teilnehmern bis zu drei Stimmen vergeben werden konnten. Damit war es möglich, sowohl für das Original als auch für das Remake zu stimmen. Nachfolgend das gesamte Ergebnis.

Welches Resident Evil der Hauptserie ist euer Lieblingsspiel?

Resident Evil 4 Remake – 18% Resident Evil 2 Remake – 15% Resident Evil 2 – 11% Resident Evil 4 – 9% Resident Evil Village – 9% Resident Evil – 7% Resident Evil 7 – 7% Resident Evil Code: Veronica – 6% Resident Evil Remake – 5% Resident Evil 5 – 4% Resident Evil 3: Nemesis – 4% Resident Evil 3 Remake – 3% Resident Evil 6 – 1% Resident Evil Zero – 1%

Resident Evil Revelations setzt sich bei den Spin-offs durch

Auch bei den Spielen, die außerhalb der Hauptreihe veröffentlicht wurden, kam es an der Spitze zu einem knappen Ergebnis. Zwischen “Resident Evil: Revelations” (2012) und “Resident Evil: Revelations 2” (2015) lagen am Ende nur 24 Stimmen. Außerdem blieb “Resident Evil Outbreak” mehr als 20 Jahre nach dem Launch in positiver Erinnerung. Es reichte für Rang 3. Nachfolgend die weiteren Platzierungen.

Welche Resident Evil-Auskopplung ist euer Favorit?

Resident Evil: Revelations – 25% Resident Evil: Revelations 2 – 24% Resident Evil Outbreak – 10% Resident Evil: Operation Raccoon City – 8% Resident Evil Survivor 2: Code Veronica – 6% Resident Evil Outbreak: File #2 – 5% Resident Evil: The Darkside Chronicles – 5% Resident Evil: The Umbrella Chronicles – 4% Resident Evil Re:Verse – 3% Resident Evil: Dead Aim – 2% Resident Evil Survivor – 2% Resident Evil: Resistance – 2% Resident Evil: Umbrella Corps – 2% Resident Evil: The Mercenaries 3D – 1% Resident Evil Gaiden – 0%

Weitere Spiele der “Resident Evil”-Reihe werden folgen. Neben “Resident Evil 9” sollen mehrere Remakes in Arbeit sein. Zum neusten Hauptteil kam in dieser Woche das Gerücht auf, dass es intern zu Verzögerungen gekommen sein könnte. Als Quelle dient eine angebliche Aussage von Dusk Golem, die in Form eines Screenshots verbreitet wurde.

