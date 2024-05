Go! Go! Loser Ranger!: Anime-Hit bei Disney+ von blutiger Superhelden-Show The Boys inspiriert

Go! Go! Loser Ranger!:

Ihr liebt die düstere und blutige Superhelden-Serie "The Boys"? Dann solltet ihr euch unbedingt einmal den aktuellen Anime-Hit "Go! Go! Loser Ranger!" ansehen, denn deren Macher ließen sich etwas von Homelander & Co. für ihre Show inspirieren.

Die Frühlings-Season 2024 ist in vollem Gange und mit „Go! Go! Loser Ranger!“ konnte sich Disney+ einen bereits im Vorfeld heißgehandelten Anime-Hit sichern. Wie der Titel bereits andeutet, war eine große Inspirationsquelle der Show der beliebte Dauerbrenner „Super Sentai“/“Power Rangers“. Eine andere wichtige Inspiration war außerdem die blutige Superhelden-Serie „The Boys“, wie der Regisseur des Anime kürzlich in einem Interview verraten hatte.

Genauer sprach Keiichi Sato („Inuyashiki Last Hero“) mit den japanischen Kollegen von Febri (via Comic Book) über seine Zielsetzungen für die düstere Anime-Serie und welche Rolle bei der Umsetzung der gleichnamigen Manga-Vorlage westliche Shows gespielt haben. Unter anderem sei es ein Wunsch von ihm und seinem Team gewesen, das Feeling eines westlichen Antihelden-Dramas einzufangen. „The Boys“ sei dabei besonders in den Fokus der Macher gerückt.

Antihelden gegen böse Kämpfer der Gerechtigkeit

Sollte „Go! Go! Loser Ranger!“ bisher an euch vorbeigegangen sein, könnt ihr euch die Anime-Serie als Dekonstruktion der Power Rangers und ähnlicher Superheldenteams vorstellen. Die Divine Dragon Rangers scheinen zwar seit Jahren die Menschheit zu beschützen, doch tatsächlich haben sie die außerirdischen Angreifer längst besiegt und diese versklavt. Seitdem finden nur noch inszenierte Schaukämpfe statt, um das Wohlwollen der Öffentlichkeit zu behalten.

„The Boys“ schlägt mit seinem bitterbösen Blick auf klassische Superhelden, etwa Homelander als sinistre Superman-Version, in eine ähnliche Kerbe. Keiichi Sato führte im Interview aus, es würde sowohl im Westen als auch in Japan diverse Antihelden-Geschichten dieser Art geben. Eine davon sei „Go! Go! Loser Ranger!“, in der ein Protagonist „von der bösen Seite“ einem strahlenden Helden mit einer „versteckten dunklen Seite“ gegenüberstünde. Ähnlich wie in „The Boys“.

Von diesem Ausgangspunkt würde sich die Geschichte anschließend „in eine unerwartete Richtung, die ausländischen Dramen ähnlich ist“ entwickeln. Sato erklärt anschließend, er habe für die Anime-Adaption von „Go! Go! Loser Ranger“ eine ähnliche Vision gehabt. Wenn er also einen Anime zum Manga-Hit „Go! Go! Loser Ranger!“ machen wollte, sei es das erklärte Ziel des Regisseurs gewesen, „dass der allgemeine Ton einem ausländischen Drama ähnelt.“

„Go! Go! Loser Ranger“ ist eine Manga-Reihe von Autor und Zeichner Negi Haruba („The Quintessential Quintuplets“), die seit Februar 2021 im Weekly Shōnen Magazine des Kodansha-Verlags („Blue Lock“) erscheint. Hierzulande veröffentlicht der Altraverse-Verlag die Manga-Serie. Die Anime-Adaption des Manga entsteht im Studio Yostar Pictures („Arknights: Perish in Frost“).

Die Anime-Serie „Go! Go! Loser Ranger“ läuft seit dem 7. April 2024 exklusiv bei Disney+ im Simulcast. „The Boys“, das am 13. Juni 2024 in seine 4. Staffel startet, könnt ihr euch indes exklusiv bei Prime Video anschauen.

Guckt ihr euch „Go! Go! Loser Ranger!“ an und falls ja, sind euch die Parallelen zu „The Boys“ aufgefallen?

