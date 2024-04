Crunchyroll: 7 Anime-Tipps für die Frühlings-Season 2024 mit Kaiju No. 8, Wind Breaker & mehr

Die Frühlings-Season ist endlich offiziell gestartet und damit dürfen sich Anime-Fans selbstverständlich auf allerlei potentielle Highlights freuen. Wie schon im Winter möchten wir euch erneut sieben neue Anime-Serien ans Herz legen, die ihr in den nächsten Wochen und Monaten bei Crunchyroll unbedingt genauer im Auge behalten solltet.

Astro Note (OmU)

Starttermin: 5. April 2024

Takumi ist zwar ein begnadeter junger Koch, dennoch steht er eines Tages plötzlich ohne Job da. Während er nach einer neuen Anstellung sucht, stolpert er über das alte Gästehaus Astro-sou. Dort wird ihm tatsächlich eine Stelle angeboten, allerdings muss er im Gegenzug dort auch einziehen. Anfangs zögert Takumi zwar noch, doch die bezaubernde Hausdame Mira zieht ihn schnell in seinen Bann. Unser Protagonist ahnt jedoch noch nichts von ihrem Geheimnis.

Ob sich Takumi und Mira in „Astro Note" ineinander verlieben werden?

Mit „Astro Note“ erwartet euch eine abgedrehte romantische Komödie, die im Studio Telecom Animation Film („Tower of God“) unter der Regie von Haruki Kasugamori („Ein Drache auf Wohnungsjagd“) entsteht. Was diese Romcom so besonders macht? Nun, wir möchten euch an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, doch eventuell hat es etwas mit Wesen zu tun, die nicht von dieser Welt stammen. In diese Anime-Serie solltet ihr auf jeden Fall einmal reinschauen.

Gods‘ Games We Play (OmU + DE)

Starttermin: 1. April 2024

Der Name dieser Anime-Show ist Programm, denn die obersten Götter, die zu viel Freizeit hatten, haben das ultimative Denkspiel ersonnen: Das „Spiel der Götter“. Eines Tages erwacht die Göttin Leche aus einem langen Schlaf und will jenen Sterblichen herausfordern, der das Spielen am besten beherrscht. Als Nominierter und Vertreter der Menschheit wird Fay auserkoren. Doch hat er wirklich das Zeug, um die Göttin in ihrem eigenen Spiel schlagen zu können?

Sollte euch der Sinn eher nach einer übernatürlichen Comedy stehen, legen wir euch einen Blick auf „Gods‘ Games We Play“ von Studio LIDENFILMS („The Heroic Legend of Arslan“) ans Herz. Die Anime-Serie von Regisseur Tatsuya Shiraishi (Episode Director bei „Overlord II“) verspricht einen überaus unterhaltsamen Mix aus packenden Spielen, viel Humor und auch einer Prise Drama. Crunchyroll könnte hier einen echten Frühlings-Season-Geheimtipp im Programm haben.

Kaiju No. 8 (OmU + DE)

Starttermin: 13. April 2024

Da Japan die höchste Kaiju-Entstehungsrate der Welt hat, sind die Bewohner des Inselstaats bereits an die brutalen Monsterattacken gewöhnt. Um die Bestien zurückzuschlagen, wurde die Militärorganisation Japanese Defense Force ins Leben gerufen, die sich den Ungetümen entgegenstellt. Kafka Hibino träumt schon lange davon, der Truppe beizutreten. Allerdings gibt es ein Problem: Wie soll er sich der JDF anschließen, wenn er selbst zu einem Kaiju geworden ist?

„Kaiju No. 8" verspricht DAS Anime-Highlight der Frühlings-Season bei Crunchyroll zu werden!

Der größte Neustart der Frühlings-Season 2024 bei Crunchyroll dürfte ohne jeden Zweifel „Kaiju No. 8“ von Studio Production I.G („Haikyu!!“) sein. Seit seiner Ankündigung fiebern viele Fans der Umsetzung des gleichnamigen Manga-Hits entgegen, der mit sympathischen Hauptfiguren, blutiger wie gleichermaßen bildgewaltiger Action und einer guten Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit punktet. Dieses krachende Monster-Spektakel dürft ihr nicht verpassen!

Mit dieser Anime-Serie beschreitet Crunchyroll übrigens neue Wege, denn erstmals könnt ihr die neuen Episoden zeitgleich zur japanischen TV-Ausstrahlung im Simulcast verfolgen. Nur wenige Stunden später erscheint dann auch schon die aktuelle Folge mit deutscher Synchronisation.

Oblivion Battery (OmU)

Starttermin: 9. April 2024

Haruka und Kei waren in der Mittelschule ein schier unaufhaltsames Pitcher/Catcher-Gespann. Obwohl beide aufgrund ihres herausragenden sportlichen Talents Angebote von zahlreichen Eliteschulen erhalten haben, begegnen sie sich auf einer eher gewöhnlichen Oberschule in Tokio wieder. Allerdings hat sich seit ihrem letzten Treffen einiges verändert, denn Kei leidet an Amnesie und seitdem sind seine Fähigkeiten auf dem Baseball-Feld auf Amateurniveau abgestürzt.

Sportfans mit einer Schwäche für Baseball kommen mit „Oblivison Battery“ auf ihre Kosten. Die Anime-Serie entsteht im Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) unter der Regie von Masato Nakazono (Episode Director bei „Little Witch Academia“) und verspricht packende Baseball-Matches, die sicherlich spektakulär inszeniert sein werden. Vor allem der Umgang mit Keis Gedächtnisverlust und den daraus resultierenden sportlichen Herausforderungen dürfte überaus spannend werden.

Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf (OmU + DE)

Starttermin: 1. April 2024

Einst brachten die Menschen der Erntegottheit Holo zahlreiche Opfergaben da, doch an diese Zeit erinnert sich heute kaum noch jemand. Die früher einmal gefeierte Göttin fristet ihr Dasein inzwischen in Menschengestalt mit Wolfsohren und Schwanz. Eines Tages begegnet sie dem reisenden Händler Lawrence, dem sie sich kurzerhand anschließt. Während sie zurück in ihre Heimat im Norden möchte, hofft er darauf, von ihren übermenschlichen Fähigkeiten zu profitieren.

Das „Spice and Wolf"-Reboot dürft ihr euch im nicht entgehen lassen.

Bei „Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf“ handelt es sich um ein Reboot der Anime-Serie „Spice and Wolf“ aus dem Jahr 2008. Für die Neuauflage des emotional berührenden Fantasy-Abenteuers ist diesmal Studio Passione („Mieruko-chan“) verantwortlich, bei dem Takeo Takahashi („Rokka: Braves of the Six Flowers“) Regie führt. Hier erwartet euch eine wundervolle Geschichte mit Romantik, Drama und jeder Menge Spaß. Unbedingt im Blick behalten!

The Many Sides of Voice Actor Radio (OmU)

Starttermin: 10. April 2024

Die zwei Oberschülerinnen Chika und Yumiko sind die Moderatorinnen einer wöchentlich erscheinenden Radiosendung. Während jeder Ausstrahlung scheint es so, als wären sie unzertrennliche Freundinnen, doch dies könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Tatsächlich kommen beide überhaupt nicht miteinander aus und sobald die Mikros aus sind, bricht oft pures Chaos aus. Wohin sie diese turbulente Beziehung wohl im Laufe der Zeit führen wird?

Studio CONNECT („Strike the Blood“) liefert euch in der Frühlings-Season 2024 unter der Regie von Hideki Tachibana („Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II“) eine spritzige Comedy-Show in Form von „The Many Sides of Voice Actor Radio“. Die Anime-Serie dürfte, wie die gleichnamige Light Novel-Vorlage, in erster Linie von der amüsanten Dynamik seiner beiden Protagonistinnen leben, die sich abseits der Romantik regelmäßig spaßige Wortgefechte liefern.

Wind Breaker (OmU + DE)

Starttermin: 4. April 2024

Haruka freut sich schon sehr auf sein erstes Jahr an der Furin Oberschule, immerhin genießen deren Schüler den Ruf, überwältigend stark zu sein. Das kommt ihm gerade recht, denn unser Protagonist ist ein echter Raufbold, der sich unbedingt bis ganz nach oben an die Spitze kämpfen will. Allerdings sind seine Mitschüler, die ihre Kräfte unter anderem dafür einsetzen, ihre Stadt zu beschützen, überhaupt nicht daran interessiert, sich mit dem vorlauten Neuling zu messen.

Die „Spy x Family"-Macher von CloverWorks haben mit „Wind Breaker" einen potentiellen Hit in petto.

Mit „Wind Breaker“ schickt Studio CloverWorks („Bocchi the Rock!“) gemeinsam mit Regisseur Toshifumi Akai („Fate/Grand Order: Final Singularity – Grand Temple of Time: Solomon“) in der Frühlings-Season einen aufregenden Fighting-Shōnen bei Crunchyroll ins Rennen. Die Anime-Serie bietet neben ihren liebenswerten Hauptfiguren natürlich jede Menge Action sowie eine mitunter überraschend einfühlsame Coming-of-Age-Story. Hier solltet ihr definitiv reinschauen!

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Frühlings-Season 2024 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

