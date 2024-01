Crunchyroll: 7 Anime-Tipps für die Winter-Season 2024 mit Solo Leveling, Metallic Rouge & mehr

Die Winter-Season 2024 ist endlich gestartet und damit dürfen sich Fans mal wieder auf einige vielversprechende Neustarts freuen. In unserer kleinen Übersicht möchten wir euch zu diesem Anlass sieben Anime-Tipps ans Herz legen.

In der Winter-Season 2024 starten erneut einige potentielle Anime-Highlights bei Crunchyroll.

Das neue Jahr ist da und somit hat die Winter-Season 2024 begonnen, die mehrere potentielle Highlights im Gepäck hat. Wie bereits zuletzt im Herbst möchten wir euch einmal mehr sieben neue Anime-Serien ans Herz legen, die ihr in den kommenden Wochen und Monaten bei Crunchyroll unbedingt genauer im Blick behalten solltet.

A Sign of Affection (OmU)

Starttermin: 6. Januar 2024

Aufgrund ihres Handicaps hat Studentin Yuki immer wieder Schwierigkeiten an der Universität. Doch eines Tages erhält die gehörlose junge Frau unerwartete Unterstützung von ihrem Kommilitonen Itsuomi. In der Vergangenheit hatte sie nie einen allzu positiven Eindruck von ihm gewonnen, doch tatsächlich verhält er sich ihr gegenüber unvoreingenommen und hilfsbereit. Zudem scheint ihre Behinderung für ihn keine Rolle zu spielen. Während beide mehr Zeit miteinander verbringen, erwacht in Yuki langsam eine zarte Zuneigung zu Itsuomi.

Verlieben sich Yuki und Itsuomi in „A Sign of Affection“ ineinander?

Studio Ajia-do („Revenger“) und Regisseur Yuuta Maruno („Seven Days War“) dürften mit der einfühlsamen Anime-Serie „A Sign of Affection“ einen Titel ins Rennen schicken, den sich vor allem Romance-Fans nicht entgehen lassen sollten. Hier erwartet euch eine herzerwärmende und wirklich süße Liebesgeschichte, der ihr unbedingt eine Chance geben solltet.

BUCCHIGIRI?! (OmU + DE)

Starttermin: 13. Januar 2024

Das Leben von Protagonist Araji Tomobishi soll sich schlagartig ändern, nachdem er seinen alten Freund Mataka Asamine wiedergetroffen hat. Plötzlich findet er sich nämlich im Mittelpunkt blutiger Kämpfe zwischen mächtigen Personen wieder. Als wäre das noch nicht schlimm genug, taucht auch noch der Schatten eines imposanten Dämons auf.

Mit seiner kommenden Anime-Serie „BUCCHIGIRI?!“ setzt Studio Mappa („Jujutsu Kaisen“) unter der Regie von Hiroko Utsumi („Banana Fish“) auf einen Action-Comedy-Mix, der allerlei abgedrehten Spaß verspricht. Zudem dürfte uns hier, wie vom Animationsstudio gewohnt, animationstechnisch eine weitere hochwertige Produktion erwarten.

Delusional Monthly Magazine (OmU)

Starttermin: 11. Januar 2024

Protagonist Tarou ist der Chefredakteur eines kleinen Verlags, der vor allem für sein monatlich erscheinendes Wissenschaftsmagazin „Mousou“ bekannt ist. Darin enthalten sind oft Artikel, die sich mit übernatürlichen Phänomenen auseinandersetzen. Eines schicksalhaften Tages betritt der Wissenschaftler Gorou die Redaktion und kurz darauf werden sie alle in einen Vorfall verwickelt, den sie sich nicht einmal mithilfe der Wissenschaft irgendwie erklären können.

Tarou und seine Freunde erwartet ein abgedrehtes Abenteuer.

Studio OLM Team Yoshioka („The Most Heretical Last Boss Queen“), ein Teil von Studio OLM („Pokémon“), schickt in der Winter-Season 2024 mit „Delusional Monthly Magazin“ einen Original-Anime ins Rennen. Die Anime-Serie basiert dementsprechend auf keiner Vorlage. Regisseur Chizuru Miyawaki hat bereits mit „Gintama“ sein Talent für unterhaltsame Comedy-Shows bewiesen. Hier könnte uns ein kleiner Geheimtipp erwarten.

Metallic Rouge (OmU + DE)

Starttermin: 10. Januar 2024

Ungefähr 100 Jahre in der Zukunft leben Menschen und Androiden friedlich zusammen. Eine von ihnen ist das Androidenmädchen Rouge, die gemeinsam mit ihrer Freundin und Partnerin Naomi eine neue Mission annimmt. Diese führt sie auf den Mars, wo sie neun künstliche Personen aus dem Weg räumen sollen, die der aktuellen Regierung feindlich gesinnt sind.

„Metallic Rouge“ aus dem Hause Studio Bones („My Hero Academia“) dürfte sicherlich zu den größten Anime-Highlights der Winter-Season bei Crunchyroll zählen. Das Unternehmen steht seit Jahren für Qualität und „Carole & Tuesday“-Regisseur Motonobu Hori dürfte mit seinem neuesten Werk krachende Science-Fiction-Action liefern, die ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet, wenn ihr eine Schwäche für Anime-Serien dieser Art haben solltet.

Sengoku Youko (OmU)

Starttermin: 10. Januar 2024

Die Welt, in der Tama und ihr Stiefbruder Jinka leben, ist geteilt zwischen Menschen und Monstern. Während sie zu letzteren zählt und dennoch die Menschen liebt, ist Jinka zwar ein Mensch, hasst diese jedoch. Gemeinsam mit dem feigen Schwertkämpfer Shinsuke brechen sie zu einer Reise auf, deren Erlebnisse sie alle für immer verändern sollen.

Menschen und Monster hassen einander in der Welt von „Sengoku Youko“.

Mit „Sengoku Youko“ schickt Studio White Fox („Akame ga Kill!“) unter der Regie von Masahiro Aizawa („Penguindrum“) ein neues Fantasy-Abenteuer ins Rennen. Lasst euch vom etwas verspielt wirkenden Stil der Anime-Serie nicht täuschen, denn die Adaption der gleichnamigen Manga-Reihe bietet neben einem unbeschwerten Charme auch einige überraschend erwachsene Themen, die im Laufe der Story ergründet werden.

Solo Leveling (OmU + DE)

Starttermin: 6. Januar 2024

Überall auf der Welt sind eines Tages geheimnisvolle Portale erschienen, die Verbindungen zu anderen Realitäten öffneten. Auf der anderen Seite lauern allerdings zahlreiche Gefahren, gegen die nur Hunters etwas ausrichten können. Zu diesen Menschen mit übernatürlichen Kräften zählt auch Jin-Woo Sung, der von seinen Kollegen nur als „Der schwächste Hunter der Welt“ bezeichnet wird. Doch während eines Auftrags soll sich Jin-Woos Leben für immer verändern.

„Solo Leveling“ ist ohne Frage der meisterwartete Anime-Neustart bei Crunchyroll während der Winter-Season 2024. Regisseur Shunsuke Nakashige („BanG Dream!“) und das Sony-Studio A-1 Pictures („NieR:Automata Ver1.1a“) entführen euch auf ein blutiges Fantasy-Abenteuer, das ihr nicht verpassen dürft! Unseren ausführlichen Ersteindruck zur neuen Anime-Serie könnt ihr euch in diesem Artikel durchlesen.

Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord (OmU)

Starttermin: 9. Januar 2024

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine ziemlich introvertierte College-Studentin sowie leidenschaftliche Gamerin, die sich nur nach einem ruhigen Leben sehnt. Quasi über Nacht muss sie jedoch erkennen, dass ihr dies wohl nicht vergönnt sein wird. Plötzlich findet sich unsere Protagonistin nämlich im Körper von Yumiella Dolkness wieder, einem Charakter aus einem Otome-Game. Da sie keine Schurkin sein möchte, versteckt sie zunächst ihre gewaltigen Kräfte.

Ob die wiedergeborene Studentin ihre neuen Kräfte wirklich verstecken können wird?

„Villainess Level 99“ entsteht im Studio Jumondo („Tränke sind mein Lebenselixier!“) unter der Regie von Minoru Yamaoka (Episode Director bei „Bleach“) und dürfte vor allem für Isekai-Fans einen genaueren Blick lohnen. Das Abenteuer der übermächtigen Bösewichtin verspricht mit seinem Mix aus Action, Comedy und einer Prise Romantik viel Spaß.

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Winter-Season 2024 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

