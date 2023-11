Crunchyroll: 7 Anime-Tipps für die Herbst-Season 2023 mit Attack on Titan, Frieren & mehr!

Inzwischen ist die Herbst-Season 2023 in vollem Gange und sie hat einige potentielle Highlights im Gepäck. Wie schon zuletzt im Sommer möchten wir euch auch diesmal wieder sieben Anime-Serien ans Herz legen, die ihr in den kommenden Wochen und Monaten bei Crunchyroll im Auge behalten solltet. Wir fokussieren uns erneut primär auf Neustarts, doch wir haben auch zwei lange herbeigesehnte Fortsetzungen auf unsere Liste gesetzt.

16bit Sensation: Another Layer (OmU)

Start: 5. Oktober 2023

Konohas großer Traum ist es, eines Tages als Illustratorin an Bishōjo-Videospielen (z.B. „Fate/stay night“ & „Tsukihime“) mitwirken zu können. Tatsächlich arbeitet sie schon für ein Videospielunternehmen – allerdings muss sie dort düstere Charaktere designen! Wenig später soll sich ihr Leben für immer verändern, denn als ihr ein Bishōjo-Game in die Hände fällt, findet sie sich plötzlich im Jahr 1992 wieder. Zur Hochzeit des Genres will Konoha nun ihren Traum leben.

Studio Silver („We Never Learn“) entführt euch, genauso wie die junge Konoha, auf eine kleine Zeitreise in die frühen 1990er. Diese Anime-Serie ist ein Liebesbrief an ein eher nischiges Spiele-Genre und ein kleiner Geheimtipp der Herbst-Season 2023 bei Crunchyroll. Dank ihrer sympathischen Protagonistin und einigen charmanten Nebenfiguren werden mit dieser Zeitreise-Komödie sicherlich nicht nur Games-Fans eine gute Zeit haben.

Die Tagebücher der Apothekerin (OmU + DE)

Start: 22. Oktober 2023

Maomao lebte ein recht unbeschwertes Leben – bis sie eines Tages als niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft wird. Es ist ein Dasein, mit dem sie sich nicht so richtig abfinden kann. Als nach und nach mehrere Kronprinzen unter geheimnisvollen Umständen ums Leben kommen, erregt dies jedoch ihre Neugier. Nach einiger Zeit wird unsere junge Heldin allerdings zusehends in die Intrigen am Hof verwickelt, da ihre Expertise als Apothekerin gefragt ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Schon die Light-Novel-Vorlage mauserte sich zu einem echten Hit und deshalb verwundert es nicht, dass „Die Tagebücher der Apothekerin“ zu den meisterwarteten Neustarts der Herbst-Season zählt. In ihren ersten Episoden unterhält die Anime-Serie mit einem tollen Mix aus Mystery, einer Prise Comedy sowie ihrer neugierigen Hauptfigur. Zudem zaubern Toho Animation und Studio OLM („Bright Sun: Dark Shadows“) hier audiovisuell einen der schönsten Neustarts der Herbst-Season auf unsere Bildschirme, der euch sicherlich in seinen Bann ziehen wird.

Eine deutsche Synchronisation wurde von Crunchyroll bereits bestätigt, hat allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen Starttermin.

Frieren – Nach dem Ende der Reise (OmU + DE)

Start: 29. September 2023

Nach einer jahrelangen Odyssey haben es Elfenmagierin Frieren und ihre Freunde endlich geschafft, den Dämonenkönig zu besiegen. Somit bricht eine Ära des Friedens an und die Wege der Freunde trennen sich allmählich voneinander. 50 Jahre später sehen sie sich wieder, doch während Frieren kaum gealtert ist, sind die Gesichter ihrer Freunde deutlich von den Jahrzehnten gezeichnet. Als ihr Freund Himmel kurz darauf stirbt, ist die Elfe von tiefster Trauer erfüllt, da sie nicht noch mehr Zeit mit ihm und den anderen verbracht hat. Von Reue angetrieben zieht sie hinaus in die Welt, um neue Menschen kennenzulernen.

„Frieren – Nach dem Ende der Reise“ setzt dort an, wo viele andere Fantasy-Abenteuer langsam ausklingen: Nach dem Sieg über eine finstere Macht. Dies ist der Startschuss zu einer berührenden Reise, in deren Verlauf sich die Anime-Serie auf wunderschöne wie einfühlsame Weise mit der kurzen Zeit, die uns im Leben bleibt, und den Menschen, mit denen wir sie gemeinsam verbringen, auseinandersetzt. Untermalt wird dies, wie es von Studio Madhouse („Death Note“) nicht anders zu erwarten war, auf eine audiovisuell wunderschöne Art und Weise. Ein absolutes Highlight der Herbst-Season bei Crunchyroll.

I’m in Love with the Villainess (OmU + DE)

Start: 3. Oktober 2023

Die junge Angestellte Rae staunt nicht schlecht, als sie eines Tages im Körper der Hauptfigur ihres liebsten Dating-Games erwacht. Nun steckt sie in „Revolution“ fest, doch das soll auch positive Seiten haben, denn wenig später trifft sie auf Claire. Sie ist Raes absolute Lieblingsfigur im Spiel und zugleich dessen Antagonistin! Am Prinzen der Geschichte hatte unsere Protagonistin nie Interesse, doch wie wird Claire wohl auf ihre Annährungsversuche reagieren?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Isekai-Abenteuer „I’m in Love with the Villainess“ kommen in der aktuellen Anime-Season ebenfalls Fans romantischer Komödien auf ihre Kosten. In ihren ersten Episoden punktet sie Serie mit ihrer mitreißenden Energie, einer guten Portion Witz sowie nachdenklichen Zwischentönen, die immer wieder durchscheinen. Falls ihr eine Schwäche für Geschichten dieser Art habt, solltet ihr euch diese Show nicht entgehen lassen.

Meisterdetektiv Ron Kamonohashi (OmU)

Start: 2. Oktober 2023

Protagonist Ron Kamonohashi galt einst als ein wahres Genie, das eine absolut makellose Bilanz bei der Aufdeckung seiner Fälle vorweisen konnte. Nach einem Fehler wurde er jedoch der Detektiv-Akademie verwiesen und es wurde ihm untersagt, weiterhin Fälle zu bearbeiten. Als fünf Jahre später der Polizist Totomaru um seine Hilfe bei der Ermittlung in einer brutalen Mordserie bittet, ist Ron zu einem Einsiedler verkommen. Werden beide den Fall lösen können?

Sollte euch der Sinn nach einer spannenden Krimikomödie stehen, empfehlen wir euch, einen Blick bei „Meisterdetektiv Ron Kamonohashi“ zu riskieren. Studio diomedéa inc. („Ahiru no Sora“) bietet uns hier ein ungleiches Ermittlerduo, bei dem es einfach Spaß macht, zuzuschauen. Des Weiteren ist es auch unterhaltsam, gemeinsam mit Ron und Totomaru zu versuchen, den Fall zu knacken. Hier könnt ihr guten Gewissens einschalten.

Shangri-La Frontier (OmU + DE) Start: 1. Oktober 2023

Rakuro hat ein recht eigenwilliges Hobby, denn er verbringt seine Zeit liebend gerne damit, möglichst schlechte Games zu zocken. Dank seiner hervorragenden spielerischen Fähigkeiten hat er selbst mit miesen Spielen noch großen Spaß. Eines Tages wird ihm das neue VR-Fantasy-Adventure Shangri-La Frontier empfohlen: Kurzerhand erstellt sich Rakuro einen hässlichen Avatar, überspringt das Tutorial und stürzt sich Hals über Kopf hinein ins Abenteuer!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit seiner etwas anderen Prämisse verleiht „Shangri-La Frontier“ seinem Genre einen frischen Twist und es ist wahnsinnig unterhaltsam, Rakuro auf der Jagd nach dem nächsten schlechten Game zuzuschauen. Das neueste Werk von Studio C2C Co., Ltd. („Elainas Reise“) ist ein angenehm unaufgeregter Spaß, das neben seinem sympathischen Hauptcharakter vor allem seine aufwändige Präsentation zu einem Hingucker der Herbst-Season macht.

Spy x Family Season 2 (OmU + DE)

Start: 7. Oktober 2023

Topspion Loid Forger will noch immer einen drohenden Konflikt zwischen Ost und West verhindern. Nach einigen Startschwierigkeiten möchte er nun mit seiner ungewöhnlichen Familie die nächste Phase seines Plans umsetzen. Doch nicht nur sein (telepathisch begabtes) Töchterchen Anya sorgt weiterhin für Chaos, auch Loids Ehefrau (und Attentäterin) Yor ist für einige Überraschungen gut. Werden sie eine anstehende Kreuzfahrt heile überstehen?

„Spy x Family“ war mit seiner 1. Staffel bereits ein gewaltiger Hit, weshalb es nicht verwundert, dass nun schon Season 2 angelaufen ist. Mit dem Spionage-Abenteuer der Studios CloverWorks („Horimiya“) und WIT („Attack on Titan“) erhaltet ihr zudem das komplette Paket, denn hier sollte wirklich jeder auf seine Kosten kommen. Es gibt großartige Action, hervorragende Comedy und überaus berührende Momente – unbedingt anschauen!

Bonustipp: Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 2 (OmU)

Start: 5. November 2023

Eren ist dabei, die finale Phase seines Plans in die Tat umzusetzen und droht damit, die Überreste der Menschheit auszulöschen. Unaufhaltsam marschieren schier unzählige Titanen immer weiter und zermalmen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Mikasa, Armin, Levi und ihre Kameraden bleibt deshalb keine andere Wahl: Sie müssen Eren ausschalten, um die Welt zu retten – koste es, was es wolle. Doch können sie ihren einstigen Freund noch aufhalten?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lange mussten sich Fans gedulden, nun ist es endlich da: Bei Crunchyroll könnt ihr nun mit „Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 2“ das letzte Kapitel der gefeierten Anime-Saga erleben. Aus diesem besonderen Anlass hat es sich Studio MAPPA („Chainsaw Man“) nicht nehmen lassen, das große Finale in Spielfilmlänge zu veröffentlichen. Den Abschluss dieses Serien-Meisterwerks dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Herbst-Season 2023 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

