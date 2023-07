Crunchyroll: 7 Anime-Tipps für die Sommer-Season 2023

Es steht mal wieder eine neue Anime-Season in den Startlöchern und im Sommer 2023 erwarten uns einige vielversprechende Neustarts. In dieser kleinen Übersicht möchten wir euch sieben Anime-Serien ans Herz legen.

Inzwischen ist der Sommer endlich richtig angekommen und damit hat ebenfalls eine neue Anime-Season begonnen. Wie bereits im vergangenen Winter möchten wir euch auch für den Sommer 2023 einige Anime-Serien empfehlen, die ihr in den nächsten Monaten bei Crunchyroll im Auge behalten solltet. Einmal mehr fokussieren wir uns in unserer sieben Titel umfassenden Liste primär auf vielversprechende Neustarts, mit zwei kleinen Ausnahmen.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation (OmU)

Start: 1. Juli 2023

Die junge Reisalin, genannt Ryza, träumt davon, in die Welt hinauszuziehen und Abenteuer zu erleben. Das Leben in ihrem beschaulichen Dorf finden sie und ihre Freunde nämlich viel zu langweilig. Während sich unsere Protagonistin und ihre Freunde auf einer verbotenen Insel umschauen, treffen sie auf einen alten Zauberer, der Ryza anbietet, sie die Kunst der Alchemie zu lehren. Das Leben unserer Heldin soll sich fortan für immer verändern.

Knapp vier Jahre nach der Veröffentlichung des gleichnamigen JRPGs erwartet uns mit „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation“ nun eine weitere Videospiel-Verfilmung. Produziert wird die Anime-Serie im Studio Liden Films, Inc. („Tokyo Revengers“) unter der Regie von Emma Yuzuriha. Wenn ihr Lust auf ein unkompliziertes Fantasy-Abenteuer habt, solltet ihr der Show unbedingt eine Chance geben.

Horimiya: The Missing Pieces (OmU)

Start: 1. Juli 2023

Eigentlich hatten Hori und Miyamura in der Schule nie viel miteinander zu tun, obwohl sie in derselben Klasse sind. Während sie ziemlich beliebt ist und viele Freunde sowie Freundinnen hat, bleibt er in der Regel eher für sich. Eines Tages treffen sie sich jedoch zufällig und lernen aneinander ganz neue Seiten kennen, die beide in der Schule vor den anderen verbergen. Ob sich daraus letztendlich womöglich sogar mehr entwickeln könnte?

Wie der Titelzusatz bereits andeutet, handelt es sich bei „Horimiya: The Missing Pieces“ nicht direkt um eine 2. Staffel. Stattdessen werden nun Handlungsstränge adaptiert, die in der Vorgängerserie aus dem Jahr 2021 noch ausgelassen wurden und nun etwaige inhaltliche Lücken füllen. Fans dürfen sich in der von Studio CloverWorks („Spy x Family“) produzierten Anime-Serie also auf mehr Geschichten mit ihren Lieblingsfiguren freuen, doch auch Neulinge dürfte hier eine emotional packende Feel-Good-Serie erwarten.

Jujutsu Kaisen Staffel 2 (OmU + DE)

Start: 6. Juli 2023

Satoru Gojô und Suguru Getô sind nicht nur gute Freunde, sondern auch zwei herausragende Jujuzisten, die aufgrund ihrer Fähigkeiten von ihrem Meister mit einer besonders wichtigen Mission betraut werden. Sie sollen sich um den Schutz der Sternplasmahülle Riko Amanai kümmern, die eine wichtige Rolle dabei spielt, die Unsterblichkeit des besagten Meisters zu bewahren. Allerdings will der berüchtigte Attentäter Fushiguro ihren Plan durchkreuzen.

Die 2. Staffel des düsteren Anime-Hits „Jujutsu Kaisen“ dürfte für viele Fans der meisterwartete Titel der Sommer-Season 2023 sein. Wenig verwunderlich, immerhin adaptiert Studio MAPPA („Attack on Titan: Final Season“) zwei der wohl besten Handlungsstränge der Manga-Vorlage, nämlich den Hidden Inventory/Premature Death-Arc und den Shibuya Incident-Arc. Diesen packenden Mix aus krachender Action, einer Prise Humor und Horror dürft ihr nicht verpassen!

Rurouni Kenshin (OmU)

Start: 7. Juli 2023

Kenshin war früher ein berühmter Samurai, doch seine Tage als Krieger liegen mittlerweile hinter ihm. Er hat geschworen, niemanden mehr zu töten, weshalb er inzwischen nur noch ein Schwert mit geschliffener Innenseite mit sich führt. So kann er kämpfen, ohne jemandem das Leben zu nehmen. Allerdings kann er noch immer keinen Frieden finden und streift durch das von einem politischen Umsturz bedrohte Japan.

Und noch einmal Liden Films, Inc. („Cells at Work! Code Black“)! Mit „Rurouni Kenshin“ kümmert sich das Studio um die Neuauflage eines wahren Anime-Klassikers, welcher auf dem gleichnamigen Manga-Kulttitel basiert. Wenn ihr eine Schwäche für historisch angehauchte Samurai-Abenteuer habt, die Geschichte spielt während der frühen Meiji-Zeit (1868-1912), werdet ihr hierbei sicherlich auf eure Kosten kommen.

The Gene of AI (OmU)

Start: 7. Juli 2023

Während des 21. Jahrhunderts haben künstliche Intelligenzen einen gewaltigen Fortschritt gemacht, doch diese Entwicklung brachte für die Gesellschaft nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile mit sich. Im 22. Jahrhundert ist diese Technologie bereits fest in der Lebenswelt der Menschen verankert. Sogar so fest, dass 10% der Bevölkerung sogenannte „Humanoide“ sind, menschenähnliche Roboter. Doch die Koexistenz beider Spezies wird durch eine neue Krankheit bedroht, welcher der Arzt Hikaru Sudo auf den Grund gehen will.

Das renommierte Anime-Studio Madhouse („Death Note“) meldet sich mit „The Gene of AI“ zurück und entführt uns in der Sommer-Season 2023 unter der Regie von Yuuzou Satou („Hunter x Hunter Movie 1: Phantom Rouge“) in eine düstere wie gleichermaßen faszinierende Zukunft. Solltet ihr euch für packende und vor allem spannende Science-Fiction-Dramen begeistern können, solltet ihr hier unbedingt einen Blick riskieren.

The Girl I Like Forgot Her Glasses (OmU)

Start: 4. Juli 2023

Komura kann im neuen Schuljahr seine Augen nicht von seiner neuen Sitznachbarin Mie halten und schon kurz darauf ist er bis über beide Ohren in das Mädchen, das immer wieder seine Brille vergisst, verliebt. Dies entpuppt sich jedoch für unseren Protagonisten als Glücksfall, immerhin hat er so eine Gelegenheit, seine Klassenkameradin besser kennenzulernen. Doch wird es sein Herz ertragen, seinem Schwarm so nahe zu sein?

Unter der Regie von Susumu Kudo („Magic Kaito 1412“) und Katsumasa Yokomine (Episode Director bei „K“) möchte euch Studio GoHands („K: Return of Kings“) mit dieser romantischen Komödie in seinen Bann ziehen. „The Girl I Like Forgot Her Glasses“ dürfte dabei alles mitbringen, um Anime-Fans mit einem Hang zur Romantik eine richtig gute Zeit bescheren zu können.

Zom 100: Bucket List of the Dead (OmU + DE)

Start: 1. Juli 2023

Als er seinen Bürojob antrat, war Akira noch voller Euphorie und Lebensfreude, doch die niederschmetternde Realität holte ihn schon bald ein. Als er seinen Lebenswillen schon beinahe verloren und sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte, bricht die Hölle auf Erden in Form der Zombie-Apokalypse los! Jetzt möchte er das Leben endlich wieder genießen und eine Liste mit 100 Dingen abhaken, ehe er selbst als Untoter endet.

„Zom 100: Bucket List of the Dead“ von Studio BUG FILMS verspricht DER Überraschungshit der Sommer-Season 2023 zu werden. Mit ihrem kreativen Farbspiel, ihrer energiereichen Inszenierung und ihrem Mix aus Comedy und Zombie-Horror hat die Anime-Serie direkt mit ihrer Auftaktepisode bei vielen Zuschauern und Zuschauerinnen einen Nerv getroffen. Dieses abgedrehte Abenteuer solltet ihr unbedingt ganz genau im Blick behalten!

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Sommer-Season 2023 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

