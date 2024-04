7 Days to Die: Early-Access-Ende geht mit schlechter Nachricht für Konsolenspieler einher

"7 Days to Die" verlässt den Early Access und erscheint auch auf PS5 und Xbox Series X/S in der Version 1.0. Mit einem kostenlosen Upgrade ist der Umstieg auf Konsolen aber nicht getan.

“Schlimmer als jede Zombie-Apokalypse?”, lautete die Überschrift unseres 2016 veröffentlichten Tests zu “7 Days to Die”. Damals bemängelte Olaf nicht zuletzt den Preis der Konsolenversion, der mit 35 Euro über dem Betrag lag, der für den Early Access auf Steam bezahlt werden musste. “Da kann man doch mehr als nur eine Vorschaufassung erwarten, oder?”, lautete der weitere Kommentar. Am Ende reichte es für eine 5.0er-Wertung.

Der Early Access von “7 Days to Die” läuft noch immer, allerdings mit einem Ende in Sicht. Wie der Entwickler The Fun Pimps bekannt gibt, bringt das nächste große Update nicht nur zahlreiche Neuerungen in das Zombie-Spiel. Ebenfalls verlässt der inzwischen elf Jahre alte Titel die „frühe“ Entwicklungsphase und erscheint als Version 1.0.

Was normalerweise ein Anlass zur Freude wäre, entpuppt sich für Konsolenspieler als ein weiteres Trauerspiel. Denn sie werden noch einmal zur Kasse gebeten.

PS5- und Xbox Series X/S-Spieler zahlen erneut

Mit dem Start der Version 1.0 von “7 Days to Die” erhöht sich der Preis plattformübergreifend auf 44,99 US-Dollar. Zum Vergleich: Im PlayStation-Store kostet das Spiel 29,99 US-Dollar. Auf Steam 24,99 US-Dollar. Die Euro-Preise können abweichen. Während im hiesigen PlayStation-Store 34,99 Euro fällig werden, sind es auf Steam 22,99 Euro – aufgrund eines Sales derzeit sogar nur 5,51 Euro.

Auch beim Übergang auf die Version 1.0 von “7 Days to Die” genießen PC-Spieler einen finanziellen Vorteil: Denn die Early-Access-Version des Spiels wird ohne Zusatzkosten umgewandelt, während Konsolenspieler noch einmal zur Kasse gebeten werden.

“Besitzer der alten Version werden den neuen Titel kaufen müssen“, heißt es in der FAQ zum Konsolen-Release des fertigen Spiels.

Immerhin: Den vollen Betrag müssen Doppel-Käufer womöglich nicht bezahlen, denn man befindet sich mit den Betreibern der Konsolenplattformen in Verhandlungen. „Wir arbeiten eng mit Sony und Microsoft zusammen, um den Besitzern der digitalen Vorgängerversion einen Rabatt beim Kauf der neuen Konsolenversion zu gewähren.”

Zum Launch der baldigen 1.0-Version wurde ein neues Video herausgegeben.

PC-Spieler können hingegen aufatmen: “Euere PC-/Steam-Kopie von 7 Days to Die gehört weiterhin euch und es wird sich nichts ändern. […] Wir möchten keine aktuellen Benutzer dazu zwingen, mehr Geld auszugeben, um das Spiel zu spielen, das sie immer unterstützt haben.“

Alte Version von 7 Days to Die fliegt aus den Stores

Man habe sich frühzeitig dazu entschlossen, sich auf eine „neue“ Version des Spiels zu konzentrieren, die mit der PC-Version vereinheitlicht ist. Das bedeutet zugleich, dass der Verkauf der bisherigen Konsolenversion von “7 Days to Die” eingestellt wird.

“Aufgrund von Produkt- und Markenverwirrung werden wir die alte Konsolenversion aus den digitalen Verkaufsstellen entfernen, sobald die neue Version veröffentlicht wird“, heißt es in der FAQ. Zuvor getätigte Käufe verlieren damit aber nicht ihre Gültigkeit.

Zu beachten ist: Mit der neuen Version von “7 Days to Die” sind die vorhandenen Spielstände inkompatibel, was aufgrund des Versionssprungs für alle Plattformen gilt.

Auch Game-Pass-Abonnenten trifft es: “7 Days to Die” wird die Bibliothek Ende April verlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Pläne, wieder in den Game Pass einzusteigen. Künftige Möglichkeiten werden jedoch überprüft.

Wann erscheint 7 Days to Die für PS5 und Xbox Series X/S?

Das Team hat noch keinen genauen Zeitpunkt für die Veröffentlichung der vollständigen 1.0-Konsolenversion genannt, strebt jedoch an, diese „nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von PC 1.0 Stable“ herauszubringen.

Crossplay zwischen PC, PS5 und Xbox Series X/S ist geplant. Hier stehen offenbar noch die Zertifizierungsfreigaben von Microsoft und Sony aus. Die gesamte FAQ lest ihr hier.

Weitere Meldungen zu 7 Days To Die.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren