Xbox auf PS5: Journalist befeuert Gerüchte um nächste Offensive

Microsoft veranstaltet im Juni einen Xbox-Showcase, der sich nicht nur an Xbox-Spieler richtet. "Call of Duty" scheint ein Thema zu sein und die nächste PlayStation-Welle könnte angekündigt werden. In den sozialen Medien kochen die Spekulationen hoch und auch ein gut vernetzter Journalist mischt mit.

Microsoft hat die ersten vier Xbox-Spiele der neuen Multiplattform-Strategie auf PS5 veröffentlicht. Es sei eine Art Test für weitere Vorstöße der Redmonder, hieß es zwischenzeitlich.

Da “Pentiment“, “Hi-Fi Rush”, “Grounded” und „Sea of Thieves” auf der Sony-Plattform mit offenen Armen empfangen wurden und zeitweise zu den meistverkauften Spielen im PlayStation-Store gehörten, stellt sich die Frage, wie es weitergeht.

Was folgt nach Sea of Thieves, Hi-Fi Rush und Co?

Viel mehr als unbestätigte Aussagen und Spekulationen gibt es bislang nicht. Allerdings sorgte Jez Corden von Windows Central mit einer Reihe von Tweets für reichlich Feuer in der Gerüchteküche.

Er hatte sich nach der Ankündigung des Xbox Showcase für den 9. Juni zum Thema geäußert, dass mehr Xbox-Spiele für konkurrierende Systeme erscheinen könnten.

Zunächst schrieb ein Twitter/X-User, dass “Gears of War” und die “Forza Horizon” laut seiner Ansicht ebenfalls auf den PlayStation-Konsolen landen werden, was „den Besitz einer Xbox-Konsole noch irrelevanter macht als er es heute ist.”

Im englischsprachigen Original verwendete der User die Formulierung “going to Playstation”, was Corden mit “everything is going yo“ kommentierte.

Dass es tatsächlich ein Szenario ist, mit dem er rechnet, spiegelt sich im weiteren Verlauf der Diskussion wider. So schreibt Corden: “Die Leute müssen tun, was ihrer Meinung nach das Beste für sie ist. Ich habe meine Bibliothek und ich mag den Game-Pass, den Controller usw., also werde ich hier bleiben.”

Später folgte: „Ich bin mir sicher, dass sie zeitlich begrenzte Exklusivangebote haben und dann portieren, was sich für sie richtig anfühlt, und Dinge nicht portieren, wenn sie das Gefühl haben, dass es sich nicht lohnt. Aber sie werden Dinge wie Forza nicht abschirmen.“

Die meisten Leute spielen einfach nur und wollen Spaß haben

Sollte es tatsächlich zur Ankündigung kommen, dass “Gears of War” und “Forza Horizon” ihre Exklusivität verlieren, dürfte in den sozialen Netzwerken die Hölle ausbrechen, wie ein weiterer Twitter/X-User anmerkt.

Der Windows-Central-Journalist sieht die Angelegenheit aber eher von der pragmatischen Seite: “Die meisten Leute spielen einfach nur und haben Spaß und lassen sich nicht auf die Albernheiten in den sozialen Medien ein.”

Doch schon jetzt läuft die Debatte, wobei nicht zuletzt das blaue Herz im Tweet von Sarah Bond einige Leute zu triggern scheint:

Auch der Journalist selbst sah sich offenbar Angriffen ausgesetzt. „Die Leute behaupten, ich hätte in unserem Discord-Thread über den Übergang von Xbox-Exklusivtiteln zu Multiplattformspielen diskutiert, weil ich Xbox schaden will. Und sie nennen mich im gleichen Atemzug einen Xbox-Fanboy.“

Zuvor verwies er auf “fundierte Spekulation”, sodass in Bezug auf seine Aussagen der letzten Stunden nicht grundsätzlich von Insider-Informationen auszugehen ist.

Tatsächlich aber ist es längst kein Geheimnis mehr, was Microsoft im Sinn hat. Und die Strategie scheint aufzugehen. Schon im Laufe der Woche berichteten wir, dass Microsoft Gaming dank der Publisher-Käufe im Februar das Unternehmen mit den meisten monatlich aktiven Spielern auf PlayStation und Xbox-Konsolen war:

Hardware-Rückgänge und Software-Erfolge im PlayStation-Store

Den Software-Erfolgen von Microsoft stehen erhebliche Hardware-Rückgänge gegenüber, ohne dass Microsoft in der laufenden Generation jemals in der Lage war, in die Nähe der PS5-Verkäufe zu gelangen. Entsprechend möchte man die Spieler fortan auf der Plattform ansprechen, auf der sie spielen.

Und auch die Tatsache, dass Microsoft im PlayStation-Store mitunter erfolgreicher als der Plattform-Inhaber selbst vertreten ist, nahm das Xbox-Unternehmen freudig zur Kenntnis:

Schon zuvor deuteten gut vernetzte Journalisten weitere Vorstöße an. Im März schrieb Christopher Dring von Gamesindustry, dass die Publisher nicht nur das Interesse an der Unterstützung der Xbox-Konsolen verlieren, sondern auch Pläne existieren, die „Mehrheit“ der Xbox-Spiele auf zuvor konkurrierende Plattformen zu übertragen.

„Soweit ich weiß, werden die meisten [Xbox-First-Party-Spiele] irgendwann [für die PS5] erscheinen, vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie Xbox es für wahrscheinlich hält“, so seine damaligen Worte.

