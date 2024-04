Sea of Thieves: Ein Schlüsseltest für weitere Xbox-Spiele auf PS5 oder Switch – Bericht

"Sea of Thieves" erscheint in wenigen Wochen für die PlayStation 5 und laut einem aktuellen Bericht soll der Titel ein "Schlüsseltest" sein. Der Erfolg des Multiplayer-Hits auf PS5 könnte über die Portierungen weiterer Xbox-Games entscheiden.

Mitte Februar bestätigte Xbox das, was die Spatzen zuvor bereits von den Dächern gepfiffen hatten: Mehrere auf Konsolen einstmals Xbox-exklusive Games würden den Weg auf die PlayStation 5 und die Nintendo Switch finden. Nach „Hi-Fi Rush“ und „Pentiment“ stehen nun mit „Grounded“ und Sea of Thieves“ zwei weitere Titel in den Startlöchern. Dem Piraten-Abenteuer soll dabei eine besondere Rolle zukommen, wenn wir den Kollegen von The Verge glauben dürfen.

In einem aktuellen Bericht gehen sie darauf ein, wie sich Microsofts Gaming-Strategie weiterentwickeln würde. Die jüngsten Umstrukturierungen kämen zu einer Zeit, in der die Verantwortlichen weiter über eine Strategieveränderung nachdenken. Seine Quellen hätten The Verge-Redakteur Tom Warren gesagt, das Unternehmen prüfe gegenwärtig weitere Xbox-Spiele, die für die PS5 und Switch erscheinen könnten. „Sea of Thieves“ sei dabei ein „Schlüsseltest“.

Sea of Thieves stürmt auf der PlayStation die Vorbesteller-Charts

Werfen wir einen Blick auf die Vorbesteller-Charts (März 2024) im PlayStation Store, dürfte sich Microsofts Entscheidung, den Multiplayer-Hit auf die PlayStation 5 zu bringen, auszahlen. Der Titel konnte im März zum Beispiel kurzzeitig heißerwartete neuere Titel wie „Dragon’s Dogma 2“ oder auch „Rise of the Ronin“ ausstechen. Zu jenem Zeitpunkt war das Spiel von Entwicklerstudio Rare sogar mehrfach in den Charts vertreten und zwar in unterschiedlichen Editionen.

Davon einmal abgesehen bemüht sich Rare natürlich darum, „Sea of Thieves“ bestmöglich auf die PlayStation 5 zu bringen. Deshalb bestätigte das Team bereits, dass beispielsweise die Features des DualSense-Controllers unterstützt werden sollen. Wie genau diese letztendlich im Spiel genutzt werden sollen, hat das Studio allerdings noch nicht verraten. Unterstützung bei der Portierung des Piraten-Abenteuers erhielt Rare dabei von Lucid Games und Sony.

Sea of Thieves-Studio Rare freut sich auf die Portierung; lest hier die Nachricht der Entwickler an die PS5-Community:

Microsoft möchte ein guter Publisher werden

Dass es zukünftig bei Microsoft zu einer Neuausrichtung der hauseigenen Games-Strategie kommen könnte, zeichnete sich in den vergangenen Monaten zusehends ab. Phil Spencer, der Boss von Microsofts Gaming-Sparte, sagte beispielsweise nach der erfolgreichen Übernahme von Activision Blizzard, das Unternehmen müsse in der Zukunft auch PlayStation- und Nintendo-Spieler als Teil der hauseigenen Xbox-Community ansehen.

Auch der Xbox-Chief Financial Officer Tim Stuart deutete an, dass es ein Ziel sein müsse, das Xbox-Angebot auch auf Plattformen auszuweiten, die früher einmal als Konkurrenz betrachtet wurden. Offizielle Pläne wollte er damit jedoch nicht verkünden. Microsoft-CEO Satya Nadella gab darüber hinaus an, das Unternehmen habe dank des Kaufs von Activision die Möglichkeit, ein guter Publisher zu sein – sowohl für Xbox und PC als auch für die PlayStation sowie für Nintendo.

Analysten wie Brancheninsider gehen deshalb bereits seit geraumer Zeit davon aus, dass Microsoft seine Spiele zukünftig auf mehr Plattformen bringen könnte. Durch die Gerüchteküche schwirrten neben Titeln wie „Hi-Fi Rush“ und „Sea of Thieves“ ebenfalls große Xbox-IPs wie „Halo“ oder „Gears of War“. Einen Ausblick auf eine mögliche Multiplattform-Zukunft könnte uns Microsoft eventuell im Sommer im Rahmen eines neuen Xbox Showcase geben.

Sicher ist dafür der Release von „Sea of Thieves“: Das Piraten-Abenteuer erscheint am 30. April 2024 für die PlayStation 5.

Freut ihr euch schon darauf, „Sea of Thieves“ bald auf der PS5 spielen zu können?

Weitere Meldungen zu Sea of Thieves.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren