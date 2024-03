Sea of Thieves auf PS5: DualSense-Features bestätigt & Pre-Order-Trailer

Sea of Thieves auf PS5:

Der Kreativdirektor bestätigte, dass "Sea of Thieves" auf der PlayStation 5 die Funktionen des DualSense-Controllers unterstützt. Zudem veröffentlichte Rare einen Trailer, der die Vorbestellerboni und die Inhalte der Editions veranschaulicht.

Mehrere Xbox-Spiele kommen auf die PlayStation, und eines davon ist „Sea of Thieves“. Das Piratenabenteuer erscheint am 30. April für die PS5.

Wie der zuständige Kreativdirektor Mike Chapman jetzt mitteilte, werden auf der Sony-Konsole die Funktionen des DualSense-Controllers unterstützt. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie genau diese zum Einsatz kommen.

Das Adventure auf hoher See bietet sich jedenfalls hervorragend für immersive Features an. Es ist ein taktiles Spielerlebnis, in dem ihr Segel setzt, euren Anker hochzieht und mit Kanonen hantiert.

Des Weiteren führt das Entwicklerteam eine neue Waffenklasse ein. Auch hier wollte Chapman nicht verraten, was genau euch erwartet. Die Spieler können aber schon mal gespannt sein.

Allgemein mehrere Neuerungen geplant

Diese Klasse ist eines von mehreren Neuerungen, die in den kommenden Seasons Einzug halten. Die neuen Tools solle die Meta und die Sandbox maßgeblich verändern und neue Interaktionen ermöglichen.

„Aber in Wirklichkeit geht es bei vielen dieser Dinge darum, wie wir eine wirklich lustige, interessante Dynamik zwischen den Menschen schaffen und den Leuten mehr Möglichkeiten geben, Unfug zu treiben oder coole Geschichten und Begegnungen mit anderen zu haben“, fügt Chapman hinzu.

Rare versprach der PlayStation-Community neulich eine aufregende Zeit. Unterstützung bekommt Rare bei der Portierung von Lucid Games, den „Destruction AllStars“-Entwicklern.

Im PlayStation Store könnt ihr „Sea of Thieves“ bereits vorbestellen. Als Bonus kriegt ihr das Rubinviper-Waffenset, den scharlachroten Sturmsittich, zwei Outfits und einen Zugang zur geschlossenen Beta. Bei der Premium Edition kommen noch der Plunder Pass für Season zwölf und fünf Tage früherer Zugang hinzu.

Der Preis der Standard Edition beträgt 39,99 Euro. Möchtet ihr mehr Inhalt haben, könnt ihr alternativ die Deluxe Edition (49,99 Euro) oder die Premium Edition (59,99 Euro) kaufen.

Die genauen Inhalte der Deluxe- und der Premium Edition seht ihr im heute veröffentlichten Preorder-Trailer:

