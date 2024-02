Sea of Thieves: Eine aufregende Zeit – Rare richtet sich an die PS5-Community

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde das Online-Piraten-Abenteuer "Sea of Thieves" gestern offiziell für die PS5 angekündigt. In einer Mitteilung sprechen die Entwickler von Rare von einem großen Schritt, da die Crossplay-Unterstützung des Titels dafür sorgt, dass die Barrieren zwischen den Plattformen überwunden werden.

Am gestrigen Abend machte Microsoft nach den Gerüchten der letzten Tage endlich Nägel mit Köpfen und kündigte gleich vier Xbox-Titel für die PS5 an.

Darunter das Online-Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“, das sich nach einem holprigen zu einem der beliebtesten Multiplayer-Titel auf den Xbox-Plattformen entwickelte. Die verantwortlichen Entwickler von Rare nutzten die gestrige Ankündigung, um sich mit einer offiziellen Mitteilung an die Communities auf den unterschiedlichen Plattformen zu wenden.

Zum einen meldete sich Creative Director Mike Chapman zu Wort, der sich laut eigenen Angaben darauf freut, „Sea of Thieves“ einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen. „Etwas, das uns schon immer am Herzen lag, ist die Idee, Barrieren zu beseitigen, die Spieler daran hindern, zusammen zu spielen“, so Chapman.

„Die Tatsache, dass Spieler auf PlayStation in diese Welt eintauchen und mit all diesen anderen Plattformen Crossplay betreiben können, bedeutet einfach, dass es eine so aufregende Zeit für Sea of ​​Thieves ist.“

PS5-Version trägt zur Vielfalt der Community bei

Executive Producer Joe Nate wiederum hob die Tatsache hervor, dass uns „Sea of Thieves“ eine dynamische Welt bietet, in der die Spielerinnen und Spieler ihre ganz eigenen Geschichten schreiben. Dank der im April erscheinenden PS5-Version wird die Community von „Sea of Thieves“ laut Nate noch vielfältiger.

Der Executive Producer dazu: „Sea of ​​Thieves war schon immer eine gemeinsame Welt, in der die Geschichten, die man erlebt, durch die Vielfalt der Menschen, denen man begegnen kann, bereichert werden. Es für so viele mehr Menschen zugänglich zu machen, bedeutet für uns, dass die Art von Erinnerungen, die Art von Dingen, die dir auf hoher See passieren können, einfach so viel reichhaltiger sein werden.“

Die stellvertretende Design-Direktorin Shelley Preston ergänzte: „Es ist immer eine wirklich magische Erfahrung, neue Spieler dabei zu beobachten, wie sie Sea of Thieves entdecken. Daher freue ich mich unglaublich darauf, eine ganz neue Community von Spielern bei diesem Abenteuer begrüßen zu dürfen.“

„Sea of Thieves“ erscheint am 30. April 2024 für die PS5 und bietet eine voll Crossplay-Unterstützung. Dies bedeutet in der Praxis, dass angehende Freibeuter auf der PS5 mit Nutzerinnen und Nutzern zusammenspielen können, die auf dem PC oder den Xbox-Konsolen in der Welt von „Sea of Thieves“ unterwegs sind.

Seit dem Launch im Jahr 2018 unterstützen die Entwickler von Rare das Piraten-Abenteuer regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten. Genau wie andere Online-Titel setzt das britische Studio dabei auf ein Season-Modell.

Weitere Meldungen zu Sea of Thieves.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren