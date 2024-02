PS5: Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded und Sea of Thieves bestätigt

Microsoft möchte bisher Xbox-exklusive Spiele auf die Konsolen von Sony und Nintendo bringen. Vier Games sind zunächst geplant. Nachdem sie während des Strategie-Meetings von Microsoft nicht beim Namen genannt wurden, erfolgte heute die Bestätigung samt Termin.

Eine große Überraschung ist die Ankündigung der vier Spiele nicht, da diese Titel erwartet wurden. Ihre Exklusivität verlieren demnach „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Grounded“ und „Sea of Thieves“.

Veröffentlichungen von Februar bis März

„Pentiment“ erscheint am 22. Februar 2024 für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Der Titel entstand bei Obsidian Entertainment und kam 2022 auf einen Metascore von 86.

„Hi-Fi Rush“, ein Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks/Bethesda Softworks, folgt am 19. März 2024 für PS5. Vorbestellungen werden ab dem heutigen 21. Februar 2024 im PlayStation Store angenommen.

„Grounded“ ist ein Adventure mit Koop-Survival-Charakter und erscheint am 16. April 2024 für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Der Titel unterstützt über Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC hinweg eine Cross-Play-Funktionalität.

“Sea of Thieves” folgt am 30. April 2024 für die PS5. Ab morgen kann das Piratenabenteuer auf die Wunschliste gepackt werden. Cross-Play lässt Spieler auf Xbox, PlayStation und PC gemeinsam zur See fahren.

In der Ankündigung der vier Spiele unterstreicht Microsoft noch einmal die neue Stellung als Publisher und betont, dass man Spieler “aus aller Welt inspirieren, unterhalten und miteinander verbinden” möchte. Zudem sei man bestrebt, sie dort abzuholen, wo sie sind.

“Das gelingt uns, indem wir mehr Spiele für mehr Menschen und auf mehr Geräten anbieten. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere Spieler und die lebendigen Gemeinschaften, die sie rund um die Spiele aufbauen, die sie lieben“, so die Redmonder.

Außerdem hob das Xbox-Unternehmen noch einmal die Kernpunkte hervor, die kürzlich während des Strategie-Podcasts vorgestellt wurden. Dazu gehören:

First Party-Spiele erscheinen ab Tag eins im Game Pass.

Die Hardware-Roadmap bleibt robust und innovativ.

Die Kompatibilität der Bibliothek hat Priorität, einschließlich Cross-Play, Cross-Save und Cloud-Funktionen.

Xbox wird Spieleentwicklern dabei helfen, das größtmögliche Publikum zu finden.

Die Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer ließen zuletzt darauf schließen, dass die genannten vier Spiele nur den Anfang darstellen und Microsoft die Situation zunächst beobachten möchte.

Neuerscheinungen wie “Senua’s Saga: Hellblade 2”, “Avowed” und “Indiana Jones and the Great Circle” starten in diesem Jahr allerdings exklusiv auf Xbox-Konsolen und PC.

