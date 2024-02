Microsoft: Wir haben eine andere Vision für die Zukunft des Gamings

Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty informierten gestern Abend über die Zukunft der Xbox-Sparte, nachdem in den Wochen zuvor die wildesten Gerüchte und Spekulationen im Umlauf waren. Vollständig dementiert wurden sie nicht. Das Trio blieb erstaunlich unpräzise, was mit später veröffentlichten Interviews und Aussagen fortgeführt wurde.

Es bleibt offenbar dabei: Microsoft möchte langfristig auf allen Bildschirmen präsent sein. Schon im Laufe der Woche sickerte eine entsprechende Aussage von Sarah Bond durch. Inzwischen liegt ein solches Zitat von Phil Spencer vor.

Einheitliches Erlebnis für Spieler auf allen Geräten

In einem internen Schreiben an die Belegschaft erläutert Phil Spencer die Strategie des Unternehmens und wird dabei direkter als während der gestrigen Gesprächsrunde.

“Wir haben eine andere Vision für die Zukunft des Gamings”, heißt es im Memo, das von The Verge veröffentlicht wurde. “Eine Zukunft, in der Spieler auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis haben. Eine Zukunft, in der Spieler problemlos eine große Auswahl an Spielen mit einem vielfältigen Spektrum an Geschäftsmodellen entdecken können.”

Ebenfalls sei es eine Zukunft, in der mehr kreative Leute die Möglichkeit erhalten, ihre Vision zu verwirklichen und ein globales Publikum zu erreichen, um kommerziell erfolgreich zu sein. Das schließe die Vereinigung der Communitys ein.

Laut Spencer sei es ebenso eine “Zukunft, in der jeder Bildschirm eine Xbox ist”. Diese Aussage sorgte schon im Laufe der Woche für Schlagzeilen und scheint – zumindest langfristig betrachtet – Microsofts oberstes Ziel zu sein.

Wenn jeder Bildschirm eine Xbox ist, muss unter dem Bildschirm keine Xbox mehr stehen. Zwar möchte Microsoft an Hardware festhalten und verspricht mit der neuen Generation den “größten technischen Sprung”, den wir jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben. Doch was bedeutet das?

Bezieht sich das Unternehmen auf mehr Hardware-Leistung oder einen neuen Standard, der Cloud, KI und andere Systeme einschließt? Hier lässt sich Microsoft verständlicherweise nicht in die Karten schauen. Gleiches gilt für den Handheld, der bei Microsoft in Arbeit sein soll.

Zum Thema: Microsoft – Grünes Licht für neue Xbox-Hardware und Handheld in Arbeit

In einem Interview mit The Verge blieb Spencer ebenfalls vage und gab zu Protokoll, dass „Xbox unsere Spieleplattform und unser Inhaltsgeschäft ist“. Das Wort „Konsole“ fiel in diesem Zusammenhang nicht, merkt die Publikation an und ergänzt. “Stattdessen ist Xbox eine Idee, eine Plattform, die sich über mehrere Fronten erstreckt.“

Dazu gehört der Xbox Game Pass auf Konsolen und PC:

Es geht nicht nur um Hardware-Verkäufe

Zunächst wagt Microsoft den Spagat zwischen dem gewohnten Xbox-Geschäft und der Vision, die das Unternehmen verfolgt.

“Mir gefällt die Tatsache, dass wir in unserem Geschäft einen Mix aus verschiedenen Dingen haben. Bei unserem Geschäftsmodell geht es nicht nur um Hardware-Verkäufe, es geht nicht nur um den Verkauf von First-Party-Spielen”, so Spencer.

Es sei ein vielfältiges Geschäftsmodell, das zu dem geschäftlichen Erfolg geführt habe, den man nun sehen könne: „Ich denke, das ist eine Art Beweis für den Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben.“

Die Vorstöße der Redmonder sind vorsichtig und Microsoft möchte den Wandel nur langsam vollziehen. Dabei gilt es, die neuen Partnerschaften und die bestehende Xbox-Community gleichermaßen im Auge zu behalten. „Ich werde etwas über unsere Partnerschaft mit anderen Plattformen lernen“, erklärte Spencer. „Ich werde herausfinden, was mit unseren Spielern passiert.“

Jedes Xbox-Spiel wird vorerst nicht auf der PS5 landen. Zunächst bahnt Microsoft mit kleineren Games und Live-Service-Titeln den Weg. Es hätte wohl einen Aufstand gegeben, wenn das Trio den PS5-Spielern gestern Vorzeigespiele wie “Starfield” oder auch das kommende “Indiana Jones“ überreicht hätte. Hier scheint das letzte Wort aber längst nicht gesprochen zu sein:

Konsolenkrieg ist für Sony und Microsoft kein großes Thema

Während sich die Fans auf dem verbalen Schlachtfeld gegenüberstehen, haben sich die Zeiten längst geändert, wie Rob Fahey von Gamesindustry hervorhebt. Der Konsolenkrieg setze sich fast ausschließlich in den Köpfen einiger Spieler fort.

“Das soll nicht heißen, dass der Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft verschwinden wird. Microsoft würde liebend gerne Sonys Konsolenbasis haben und Sony wird hart daran arbeiten, diese Position nicht zu verlieren. Allerdings hat man mehr und mehr das Gefühl, dass der Konsolenkrieg nur ein Nebenschauplatz ist”, hebt er hervor.

Eine ähnliche Sicht auf die Dinge hatte Sven schon 2020:

Stattdessen hätten die beiden Unternehmen ganz andere Ziele. Beide seien auf der Jagd nach größeren Fischen und wollen ihre Umsätze erhöhen. “Dieser Wettbewerb fühlt sich für beide Unternehmen wie eine Ablenkung an, eine enorme Investition von Ressourcen, die besser eingesetzt werden könnten, um herauszufinden, woher die nächste große Marktexpansion kommen könnte“, so Fahey weiter.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren