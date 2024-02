Xbox Series X/S: Nachfolger in Arbeit – Microsoft verspricht den bisher größten technischen Sprung

Am gestrigen Donnerstag Abend stellte Microsoft einen Podcast zur neuen Ausrichtung der Xbox-Sparte bereit. Im Rahmen des Podcasts räumten die führenden Köpfe des Xbox-Teams mit den diversen Gerüchten der letzten Tage auf.

Zum einen wies Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer darauf hin, dass an den Gerüchten um die Umsetzungen großer Xbox-Titel wie „Starfield“ oder „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf andere Plattformen wie der PS5 nichts dran ist. Darüber hinaus versicherte Microsoft der Community, dass das Unternehmen auch weiterhin mit Xbox-Konsolen und eigener Hardware plant.

Im Zuge des Ganzen bestätigte Sarah Bond die laufenden Arbeiten an einem Nachfolger der Xbox Series X/S. Näher ins Detail ging die Xbox-Präsidentin wenig überraschend zwar nicht, versprach uns aber zumindest, dass Microsoft bei der Hardware beziehungsweise der Leistung der neuen Xbox keine halben Sachen machen wird.

„Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Wir konzentrieren uns wirklich darauf, den größten technischen Sprung zu schaffen, den Sie jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben. Was es für Spieler und Entwickler und die Visionen, die sie entwickeln, besser macht“, so Bond.

Ankündigung einer neuen Hardware im Winter?

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sprach Sarah Bond von einer neuen Hardware, über die Microsoft offenbar im Winter beziehungsweise im Weihnachtsgeschäft sprechen möchte. Da Bond keine weiteren Details nannte, bleibt allerdings abzuwarten, worauf sich die Präsidentin von Xbox im Detail bezog.

Die Gerüchte sprachen in den letzten Monaten unter anderem von einem überarbeiteten Xbox-Controller, der mit Features wie dem haptischen Feedback aufwarten könnte. Auch eine rein digitale Version der Xbox Series X oder ein möglicher Handheld geisterten in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche.

Als eher unwahrscheinlich gilt, dass sich Bond bei ihren Aussagen auf den Nachfolger der Xbox Series X/S bezog. Aus internen Dokumenten, die letztes Jahr geleakt wurden, ging nämlich hervor, das Microsoft davon ausgeht, dass die nächste Konsolen-Generation unter Umständen erst im Jahr 2028 startet.

Bis Microsoft weitere Informationen nennt, kann also nur spekuliert werden, worauf sich Sarah Bond mit ihrem Verweis auf weitere Hardware-Neuigkeiten zu Weihnachten im Detail bezog.

Offen blieb im Rahmen des Podcasts zudem, welche Spiele der Xbox Studios den Weg auf weitere Plattformen wie die PS5 finden. So sprach Spencer lediglich von vier kleinen und älteren Titeln.

Mehrere Quellen gehen davon aus, dass sich Microsofts Gaming-CEO hier „Hi-Fi Rush“, „Pentiment“, „Sea of Thieves“ und „Grounded“ bezog.

