Microsoft-Leak: Digitale Xbox Series X, neuer Controller und mehr enthüllt

Nachdem Microsofts Phil Spencer in diesem Jahr wiederholt andeutete, dass es in der laufenden Generation keine Upgrade-Version der Xbox Series X mit mehr Leistung geben wird, scheint zumindest eine neue Revision der Hardware in Arbeit zu sein.

Einem Bericht von The Verge zufolge plant Microsoft, im kommenden Jahr eine aufgefrischte Version der aktuellen Xbox Series X auf den Markt zu bringen. Sie verfügt über ein neues Design und weitere Änderungen.

Der unangekündigte Konsolen-Refresh mit dem Codenamen Brooklin tauchte in Unterlagen auf, die aus dem Gerichtsverfahren zwischen Microsoft und der FTC stammen.

Die Produktabbildung, die ein Teil der Unterlagen ist, macht deutlich, dass für die neue Xbox Series X eine rundere Form geplant ist. Zugleich wird auf ein Disk-Laufwerk verzichtet, was sich bei den Kosten widerspiegeln wird. Geplant sei eine Markteinführung zum Preis von 499 Dollar. Der Launch soll im November 2024 erfolgen.

Die internen Dokumente von Microsoft geben ebenfalls preis, dass die Konsole mit 2 TB Speicherplatz ausgestattet ist, wodurch sie gegenüber der PS5 zumindest im Auslieferungszustand einen deutlichen Vorteil hätte. Ebenfalls erkennbar ist ein Frontanschluss im USB-C-Format, der auch als Stromquelle genutzt werden kann.

This is Microsoft’s new disc-less Xbox Series X design with a new controller. This refreshed Xbox Series X will launch next November, complete with a front USB-C port, 2TB of storage, Wi-Fi 6E, and Bluetooth 5.2 support. Full details here: https://t.co/USTJd88Sim — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Microsoft setzt beim neuen Hardware-Design der Xbox Series X auf eine Wi-Fi 6E-Unterstützung und Bluetooth 5.2. Aufgrund von Energieeinsparungen soll das Netzteilsystem um 15 Prozent reduziert werden. Laut Leak kann im Juli 2024 mit einer Ankündigung gerechnet werden.

Neuer Xbox-Controller mit Gyro-Unterstützung

Weitere Neuerungen betreffen den Controller, bei dem es sich um eine komplett neue Version handeln soll.

Das Controller-Redesign soll mit modularen Thumbsticks ausgestattet werden und zunächst in einem weiß/schwarzen Farbschema daherkommen, wie die Gerichtsdokumente vermuten lassen. Ein weiteres Feature ist ein Beschleunigungsmesser für die Gyro-Unterstützung.

Erwähnt werden in den Unterlagen ebenfalls eine direkte Verbindung zur Cloud und Bluetooth 5.2, während laut The Verge eine vermutlich aktualisierte „Xbox Wireless 2“-Verbindung zum Einsatz kommt.

Obendrauf gibt es ein „präzises haptisches Feedback“ sowie “VCA-Haptik” mit Speaker-Unterstützung. Damit scheint sich Microsoft dem Funktionsumfang des DualSense zu nähern.

Microsoft also has a new Xbox controller on the way with an accelerometer inside for gyro support. It will be launched later this year and ship with the Xbox Series X / S refresh consoles. Details: https://t.co/USTJd88Sim pic.twitter.com/tMcJf6gEq5 — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Der Xbox-Controller soll über leisere Tasten und Daumensticks verfügen. Ebenso ist ein wiederaufladbarer Akku integriert, der bei Bedarf einfach ausgetauscht werden kann, was ein Vorteil gegenüber der Hardware der Konkurrenz ist. Der Preis liegt bei rund 70 Dollar.

Neue Xbox Series S ebenfalls geplant

Im September 2024 soll zudem ein neues Modell der Xbox Series S auf den Markt kommen, das eine weitere Auffrischung mit Wi-Fi 6E-Unterstützung und Bluetooth 5.2 mit sich bringen wird – zusätzlich zum neuen Xbox-Controller.

Erst kürzlich wurde ein weiteres Modell der Xbox Series S mit 1 TB Speicherplatz auf den Markt gebracht. Es schlägt mit 349,99 Euro* zu Buche.

Während die Pläne von Microsoft – sofern sie noch aktuell sind – dank des Leaks offen liegen, stellt sich die Frage, wie es bei Sony weitergeht. Gerüchten zufolge sollte im September 2023 das PS5-Modell mit dem abnehmbaren Laufwerk veröffentlicht werden. Die Ankündigung steht weiterhin aus und der Monat nähert sich dem Ende.

Ende 2024 soll eine PS5 Pro mit mehr Leistung folgen. Doch auch hierbei handelt es sich bislang um unbestätigte Angaben von Insidern.

