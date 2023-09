Fallout 3 & Oblivion: Remaster in einer geleakten Roadmap von Bethesda aufgeführt

Auch wenn der Rechtsstreit zwischen Microsoft und der US-amerikanischen FTC bereits beendet wurde, sorgt das Verfahren weiter für Gesprächsstoff. So tauchten Dokumente auf, die im Rahmen der Verhandlung vorgelegt wurden und geplante Projekte von Bethesda Softworks zeigen - darunter Remaster zu zwei bekannten Rollenspielen.

Kehrt "The Elder Scrolls IV: Oblivion" in Form eines Remasters zurück?

Bereits Ende Juli erreichte uns das Gerücht, dass das Entwicklerstudio Virtuos („Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“) an einem technisch aufpolierten Remaster des Fantasy-Rollenspiels „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ aus dem Jahr 2006 arbeitet.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch Dokumente, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US-amerikanischen Federal Trade Commission (kurz: FTC) vorgelegt wurden und nun den Weg an die Öffentlichkeit fanden.

Auch wenn sich die Verhandlung um die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft drehte, spielten zudem der Kauf von Bethesda Softworks und das kommende Line-Up des Publishers eine Rolle.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Roadmap von Bethesda Softworks, die aus dem Oktober 2022 stammt und von niemand geringerem als Phil Spencer, dem CEO von Microsofts Gaming-Sparte, vorgelegt wurde. In dem besagten Veröffentlichungszeitplan tauchen unter anderem zwei Remaster zu belieben Rollenspielen auf.

Remaster, Sequels und neue Projekte

Im Detail haben wir es hier mit Neuauflagen zu „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ und „Fallout 3“ zu tun, das neben „New Vegas“ zu den beliebtesten Serienablegern überhaupt gehört. Doch auch mögliche Nachfolger, die bisher nicht offiziell bestätigt wurden, sind in der besagten Roadmap zu finden.

Darunter Sequels zu „Ghostwire: Tokyo“ und Arkanes Stealth-Action-Reihe „Dishonored“. Zu den weiteren Titeln, die in der Liste zu sehen sind, gehören „Doom: Year Zero“, das mit mindestens zwei DLCs unterstützt werden soll, „The Elder Scrolls VI“ sowie diverse nicht näher konkretisierte Projekte, die lediglich in Form von Codenamen in der Roadmap zu finden sind.

Related Posts

Während der Großteil der Titel lediglich für den PC und die Xbox-Konsolen erscheinen dürfte, steht zumindest bei den Remastern von „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ und „Fallout 3“ die Frage im Raum, ob bei diesen Titeln aufgrund ihrer Historie ein PlayStation-Release in Betracht gezogen wird.

Natürlich immer vorausgesetzt, dass die in der mittlerweile betagten Roadmap aufgeführten Titel auch wirklich realisiert werden. Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Bethesda Softworks beziehungsweise Microsoft ab.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu Fallout 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren