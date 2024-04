Die Themen der Woche: Was hat die Headlines bestimmt?

Auch in dieser Woche gab es natürlich allerlei spannende Meldungen, die in der Gaming-Community für Gesprächsstoff sorgen. Wir haben die wichtigsten Schlagzeilen euch zusammengefasst und verraten euch, welche Themen die Videospielbranche in den letzten Tagen bewegten.

Über Langweile konnten wir uns in dieser Woche sicherlich nicht beklagen. Stattdessen erreichten uns bereits zum Wochenstart Meldungen, die für zum Teil hitzig geführte Diskussionen sorgten.

Beispielsweise berichtete der „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker, dass Sony darüber nachdenkt, ausgewählte Titel der PlayStation Studios für andere Plattformen zu veröffentlichen. Im konkreten Fall soll es um den Coop-Hit „Helldivers 2“ gehen. Laut Baker sollen sich die Verantwortlichen bezüglich einer möglichen Xbox Series X/S-Version von „Helldivers 2“ in frühen Gesprächen mit Microsoft befinden.

Möglicherweise könnte das kommerzielle Abschneiden von „Sea of Thieves“, das auf der PS5 in dieser Woche in den Early-Access startete, Einfluss auf die weitere Vorgehensweise von Sony haben.

Ein weiteres Thema, das zum Wochenstart die Gemüter erhitzte, war das zweite Update zu „Tomb Raider 1-3 Remastered“, das kurzerhand die Pin-Up-Poster von Lara Croft aus dem Spiel entfernte. In der Zwischenzeit stellten die Entwickler klar, dass es wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun hatten. Mit dem dritten Patch, der bislang nicht mit einem Termin versehen wurde, sollen die Poster zurückkehren.

In den letzten Monaten haben wir uns wohl schon fast an die Meldungen rund um Entlassungen und Sparmaßnahmen gewöhnt. Diese setzten sich leider auch in der laufenden Woche nahtlos fort.

Berichten zufolge kam es bei den „Alone in the Dark“-Machern von Pieces Interactive zu Entlassungen, von denen unter anderem die für den Horror-Reboot verantwortliche Umgebungskünstlerin Helena Hansen betroffen war.

Darüber hinaus meldeten mehrere Quellen, dass Microsoft die französische Niederlassung von Bethesda Softworks schloss, was zum Verlust von etwa 15 Arbeitsplätzen führte. Langsam wieder auf Kurs befindet sich hingegen die 2023 in eine finanzielle Schieflage gerutschte Embracer Group.

Die Unternehmensgruppe schloss die internen Umstrukturierungen erfolgreich ab und teilte sich in drei unterschiedliche Unternehmen auf. Gleichzeitig räumte der Medienkonzern eine lange Liste von Fehlern ein.

Erfreulicher lief es für den japanischen Publisher Capcom, der aufgrund des Erfolges von „Street Fighter 6“ und „Dragon’s Dogma 2“ seine Gewinnprognosen erhöhte.

Für Negativschlagzeilen sorgten zwei weitere Größen der Branche. So wies ein Insider darauf hin, dass sich Ubisoft dazu entschieden haben soll, die „Watch Dogs“-Reihe zu begraben. Blizzard Entertainment hingegen enttäuschte seine Anhängerschaft mit der offiziellen Absage der BlizzCon 2024.

Reichlich Fallout und spannende Neuveröffentlichungen

Nach dem erfolgreichen Start in diesem Monat erreichten uns in dieser Woche nicht nur erste handfeste Zahlen zum Erfolg der TV-Serie von „Fallout“. Gleichzeitig befeuerten die Co-Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner die Vorfreude auf die zweite Staffel und bestätigten die Rückkehr einer legendären Kreatur, die in den Videospielen für Angst und Schrecken sorgte.

Passend zu den Erfolgsmeldungen rund um die TV-Serie stellte Bethesda Softworks in dieser Woche das kostenlose Next-Gen-Upgrade zu „Fallout 4“ zum Download bereit. Wie sich schnell herauskristallisierte, hätte dieses allerdings noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt.

Während es auf der PS5 mitunter nicht möglich war, das Upgrade wie vorgesehen kostenlos herunterzuladen, fehlten auf den Xbox-Plattformen kurioserweise die Settings des angekündigten Qualitätsmodus. Fehler, an denen die Entwickler laut eigenen Angaben bereits arbeiten.

Ergänzend zu den wichtigsten Schlagzeilen der letzten Tage möchten wir auf die Neuveröffentlichungen der Woche eingehen. Hier rückt natürlich der von Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ in den Mittelpunkt. In seinem ausführlichen Test verrät euch Sven, warum ihr euch das rasante Abenteuer von Eve definitiv nicht entgehen lassen solltet.

Fans von Mangas und Anime hingegen kommen in dieser Woche bei „Sand Land“ auf ihre Kosten. Sven folgte dem Ruf der Wüste und geht in seinem Review auf die Stärken und Schwächen von „Sand Land“ ein. „Tales of Kenzera ZAU“ erschien ebenfalls in dieser Woche und fand Day-One den Weg in die PS Plus-Stufen Extra und Premium. Ob sich ein genauerer Blick lohnt, erfahrt ihr hier.

Abschließend eine Übersicht über weitere Meldungen, die es nicht in unseren Wochenrückblick schafften.

Weitere spannende Themen der Woche:

