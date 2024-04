Embracer-Group: Finale der Umstrukturierung – Medienkonzern wird geteilt

Die Embracer-Group zündet die nächste Stufe der Neustrukturierung. Die Geschäfte sollen künftig in drei voneinander getrennten Unternehmen fortgesetzt werden.

Die Embracer-Group geriet nach einer Phase der aggressiven Expansion in Turbulenzen. Eine gescheiterte Finanzierung führte zu Umstrukturierungen, Entlassungen, Studioschließungen, Projekteinstellungen und Veräußerungen. Und auch das Unternehmen selbst wird nicht mehr als Embracer-Group fortbestehen.

Neue Strategie: Medienkonzern plant Aufspaltung in drei eigenständige Unternehmen

Zum Wochenstart gab der Medienkonzern die Absicht bekannt, die Geschäftsaktivitäten in drei eigenständigen und börsennotierten Unternehmen fortzusetzen.

Die drei separaten börsennotierten Teile werden voraussichtlich bestehen aus:

Asmodee-Group: Herausgeber und Vertreiber von Tabletop-Spielen mit einem eigenen Studionetzwerk und einem Katalog an geistigem Eigentum.

Herausgeber und Vertreiber von Tabletop-Spielen mit einem eigenen Studionetzwerk und einem Katalog an geistigem Eigentum. Coffee Stain & Friends: Ein Gaming-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Indie- und A/AA- sowie Free-to-Play-Spielen für PC, Konsole und Mobilgeräte.

Ein Gaming-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Indie- und A/AA- sowie Free-to-Play-Spielen für PC, Konsole und Mobilgeräte. Middle-earth Enterprises & Friends: Mit Fokus auf die Veröffentlichung von AAA-Spielen für PC und Konsole inkl. „Der Herr der Ringe“ und „Tomb Raider“.

Die derzeitige Notierung der Embracer Group an der Nasdaq Stockholm wird umbenannt in Middle-earth Enterprises & Friends, wobei Aktien der Asmodee Group und Coffee Stain & Friends als Dividenden an die Aktionäre der Embracer-Group ausgeschüttet werden. Die Verteilung der Aktien der Asmodee-Group wird voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten erfolgen, während die Coffee Stain & Friends-Aktien im Jahr 2025 verteilt werden.

Lars Wingefors, einer der Gründer und CEO der Embracer-Group, plant unter dem Namen Lars Wingefors AB eine neue langfristige Eigentümerstruktur zu schaffen. Diese wird die bestehenden Anteile an der Embracer-Group umfassen und er beabsichtigt, ein „langfristiges, aktives, engagiertes und unterstützendes“ Unternehmen zu bleiben. Wingefors selbst agiert dabei als Eigentümer aller drei Unternehmen.

Den kompletten Bericht zur Auflösung der Embracer-Group in drei eigenständige Unternehmen lest ihr auf der offiziellen Seite der Schweden.

Die außergewöhnlichsten Unternehmen und IPs

Wingefors wandte sich in einem offenen Brief an die Mitarbeiter und sonstige Leser. Darin spricht er von einem Weg, der nicht immer gradlinig war. Allerdings sei er stolz auf die von “Tausenden talentierter Menschen” ermöglichten Errungenschaften, die Millionen von Menschen weltweit unterhalten würden.

“Wir haben bei Embracer heute einige der außergewöhnlichsten Unternehmen und IPs in der Spiele- und Unterhaltungsbranche. Und es ist meine Pflicht, die bestmöglichen Bedingungen für einen anhaltenden Erfolg zu schaffen”, so Wingefors.

Zum Thema:

Zwischenzeitlich verließen allerdings einige Studios die Unternehmensgruppe. Dazu gehört Saber Interactive mit einer eigenen Studioflotte. 500 Millionen US-Dollar gingen dafür an die Embracer-Group. Auch der “Borderlands”-Entwickler Gearbox Entertainment gehört nicht mehr zum schwedischen Medienkonzern. Take-Two schnappte sich das Studio.

Weitere Meldungen zu Embracer Group.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren