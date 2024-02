Embracer: Bereits 1.400 Entlassungen – Studio-Verkäufe geplant

Während der COVID-19-Pandemie erlebte die Videospielbranche einen Boom. Die Leute waren monatelang gezwungen, sich vorrangig zu Hause aufzuhalten und nahmen regelmäßig den Controller in die Hand.

Nach dem Boom folgten Entlassungen. Etliche Unternehmen der Videospielbranche trennten sich von Mitarbeitern. Besonders häufig fiel dabei der Name Embracer Group. Die Gründe reichen allerdings weit über die Pandemie hinaus.

Im Juni des vergangenen Jahres kündigte das Unternehmen einen Umstrukturierungsplan an, der die Schließung von Studios und den Abbau von Projekten beinhaltet. Man hatte sich offenbar verkalkuliert. Mittlerweile gibt es einen Zwischenstand.

Fast 1.400 Stellen abgebaut

Seit dem Beginn der Umstrukturierung wurden 1.387 Mitarbeiter entlassen. Allein im Weihnachtsquartal traf es 483 Mitarbeiter, wie die Embracer Group im neusten Geschäftsbericht einräumt. Im vorangegangenen Quartalsbericht war von 904 Mitarbeitern die Rede, was zur Gesamtsumme führt.

Die Entlassungen erfolgten unter anderem bei Gearbox Publishing, dem “Tomb Raider”-Entwickler Crystal Dynamics, dem “Knights of the Old Republic”-Remake-Studio Beamdog, dem “Pinball FX”-Entwickler Zen Studios und dem “Deus Ex”-Studio Eidos Montreal.

Bei anderen Studios kam es gar zu vollständigen Schließungen. Dazu gehören der “Saints Row”-Entwickler Volition und das “TimeSplitters”-Studio Free Radical Design. Der “Borderlands”-Entwickler Gearbox soll wiederum zum Verkauf stehen oder gestanden haben.

Weitere Maßnahmen könnten folgen, warnt Lars Wingefors, der Vorstandsvorsitzende von Embracer. Allerdings werde der Umstrukturierungsplan nun in die „Endphase“ eintreten.

„Als Teil des Restrukturierungsprogramms hat Embracer noch einige größere strukturierte Veräußerungsprozesse laufen, die unsere Bilanz stärken und die Investitionsausgaben weiter senken könnten“, so seine Worte.

Auch Entlassungen scheinen möglich zu sein: „Die Prozesse sind in einem ausgereiften Stadium. Es ist wichtig, hinzuzufügen, dass bestimmte Unternehmen Umstrukturierungen einleiten könnten, bevor eine Veräußerung angekündigt wird.“

Mehr zum Thema:

Die Embracer Group möchte weiterhin den Wert der Investitionen steigern. Allerdings sei es unwahrscheinlich, die Nettoverschuldung bis zum 31. März 2024 wie geplant auf 8 Mrd. SEK zu senken. “Bestimmte Veräußerungen” können die Neuverschuldung allerdings reduzieren.

Die Embracer Group legte in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum hin und schnappte sich einen großen Teil der Videospielbranche. Dazu gehören THQ Nordic, Plaion (ehemals Koch Media), Saber Interactive und weitere Unternehmen, die sich wiederum selbst aus zahlreichen Studios zusammensetzen.

Nach einer gescheiterten Finanzierungsrunde folgte der Beginn des Rückbaus. Derzeit soll die Embracer Group knapp über 15.000 Angestellte haben.

