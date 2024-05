The Acolyte: Frieden ist eine Lüge im offiziellen Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Als Geschenk zum Star Wars Day 2024 veröffentlicht Lucasfilm den offiziellen Trailer zu "The Acolyte". Darin erhalten wir neue Einblicke in die kommende Serie, deren Geschichte 100 Jahre vor den Ereignissen der Prequel-Trilogie spielt.

Am Star Wars Day 2024 hat Lucasfilm den offiziellen Trailer zur kommenden Serie „The Acolyte“ veröffentlicht. Darin erhalten wir einen genaueren Einblick in die heiß erwartete Show, die uns in die Zeit der Hohen Republik entführt. Die Jedi, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht befinden, müssen erkennen, dass in den Schatten ein alter Feind lauert. Das Video sowie ein neues Poster könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Die Story der kommenden Serie spielt rund 100 Jahre vor den Geschehnissen in „Star Wars: Die dunkle Bedrohung“ und dreht sich um einen Jedi-Meister, der gemeinsam mit seinem Padawan einer schockierende Verbrechensserie auf den Grund gehen soll. Währenddessen soll der Jedi allerdings auch auf eine gefährliche Person aus seiner Vergangenheit treffen. Gemeinsam müssen sich beide auf einen dunklen Pfad begeben, während finstere Kräfte ihre Pläne schmieden.

Der Schatten der Sith erhebt sich

Im offiziellen Trailer zu „The Acolyte“ bekommen wir nun neue Szenen zu sehen und auch einen interessanten Satz zu hören, bei dem langjährige „Star Wars“-Fans sicherlich hellhörig werden dürften: „Die Jedi rechtfertigen ihre galaktische Dominanz damit, den Frieden zu wahren. Aber dieser Frieden ist eine Lüge.“ Der letzte Satz ist Teil des Sith Kodex: „Frieden ist eine Lüge, es existiert nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke, durch Stärke erlange ich Macht.“

Apropos Sith: Ein solcher scheint in der bald startenden Serie Pläne für die einstige Padawan-Schülerin Mae zu haben. Im Video wirkt es jedoch so, als wäre sie nur ein Puzzlestück in einem größeren Bestreben, dessen Ziel es ist, ein Ungleichgewicht der Macht zu erzeugen. Anders als im ersten Trailer bekommen wir den vermeintlichen Sith am Ende des neuen Videos übrigens auch zu sehen. Mit einer bedrohlichen Maske macht er sich zum Kampf gegen die Jedi bereit.

Schon seit heute verfügbar! Pünktlich am Star Wars Day 2024 erschien bei Disney+ die neue Anthology-Serie Tales of the Empire, zu der ihr euch hier den ersten Trailer ansehen könnt:

Geschaffen wurde „The Acolyte“ von Leslye Headland („Matrjoschka“), die gleichzeitig als Showrunnerin der „Star Wars“-Serie fungiert. Außerdem ist sie gemeinsam mit Simon Emanuel („The Batman“), Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy („Andor“), Jeff F. King („The Umbrella Academy“) und Jason Micallef als ausführende Produzentin involviert.

Die Hauptrollen in der kommenden „Star Wars“-Serie spielen Lee Jung-jae („Squid Game“), Carrie-Anne Moss („Matrix“-Reihe) und Amandla Stenberg („The Hate U Give“). Darüber hinaus sind in weiteren Rollen unter anderem Charlie Barnett („You – Du wirst mich lieben“), Rebecca Henderson („Single Drunk Female“) und Dafne Keen („Logan – The Wolverine“) zu sehen.

„The Acolyte“ startet hierzulande am 5. Juni 2024 mit zwei Episoden exklusiv bei Disney+. Insgesamt umfasst die Serie acht Folgen.

The Acolyte Offizieller Trailer (Deutsch)

The Acolyte Offizieller Trailer (Englisch)

The Acolyte Offizieller Poster

Wie gefällt euch der offizielle Trailer zur neuen „Star Wars“-Serie „The Acolyte“?

Weitere Meldungen zu Star Wars, The Acolyte.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren