The Acolyte: Erster Trailer zur heiß erwarteten Star Wars-Serie veröffentlicht

Mit "The Acolyte" erwartet uns bald eine neue Serie im "Star Wars"-Universum, zu der nun der erste Trailer erschienen ist. 100 Jahre vor den Ereignissen der Original-Trilogie erhebt sich eine alte, finstere Macht in der weit, weit entfernten Galaxis.

Bereits vor mehr als drei Jahren kündigte Lucasfilm mit „The Acolyte“ eine neue Serie im „Star Wars“-Universum an, die uns eine vollkommen neue Geschichte abseits der berühmten Skywalker-Saga erzählen soll. Lange warteten viele Fans auf offizielles Bildmaterial, doch erst heute veröffentlichten die Macher den ersten offiziellen Trailer zur heiß erwarteten Show.

Das etwas mehr als anderthalb Minuten lange Video zum neuesten Ableger der legendären Sternen-Saga könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

In einem Zeitalter des Lichts erhebt sich eine Finsternis

„The Acolyte“ entführt uns ins Zeitalter der Hohen Republik (500-100 Jahre vor der Schlacht von Yavin IV). Während dieser Periode befanden sich die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht und sie sorgten als Hüter des Friedens für Gerechtigkeit und Balance in der Galaxis. Doch genau während dieser Zeit bemerkt der Orden nicht, wie sich ein lange besiegt geglaubter Feind in den Schatten regt: die Sith! Eine Finsternis scheint sich zu erheben, um über die Galaxis hereinzubrechen.

Die Geschichte der kommenden „Star Wars“-Serie spielt rund 100 Jahre vor den Geschehnissen in „Eine neue Hoffnung“. Im Mittelpunkt steht ein angesehener Jedi-Meister, der gemeinsam mit seinem Padawan eine schockierende Verbrechensserie aufklären soll. Während dieser Zeit trifft der Jedi-Meister auf eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit. Fortan sollen sich beide auf einen dunklen Pfad begeben, während finstere Kräfte im Verborgenen lauern.

Hier findet ihr mehr Hintergründe zur Hohen Republik-Ära des „Star Wars“-Universums:

The Acolyte startet im Sommer 2024 bei Disney+

Erschaffen wurde „The Acolyte“ von Leslye Headland („Matrjoschka“), die auch als Showrunnerin der „Star Wars“-Serie fungiert. Darüber hinaus ist sie gemeinsam mit Simon Emanuel („The Batman“), Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy („Andor“), Jeff F. King („The Umbrella Academy“) und Jason Micallef als Ausführende Produzentin involviert.

Die Hauptrollen in „The Acolyte“ spielen Lee Jung-jae („Squid Game“), Carrie-Anne Moss („Matrix“-Reihe), Amandla Stenberg („The Hate U Give“) und Dafne Keen („Logan – The Wolverine“). In weiteren Rollen sind Charlie Barnett („You – Du wirst mich lieben“), Dean-Charles Chapman („1917“), Rebecca Henderson („Single Drunk Female“), Manny Jacinto („The Good Place“), Joonas Suotamo („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) und Jodie Turner-Smith (Nightflyers“) dabei.

Was bedeutet der Titel der neuen „Star Wars“-Serie? „The Acolyte“ bezieht sich auf die sogenannten Sith-Akolythen. Zur Zeit der Alten Republik wurden Akolythen in Akademien zu Sith ausgebildet. Hierfür wurden machtsensitive Individuen aus allen Teilen der Galaxis auf den Planeten Moraband, der antiken Heimatwelt der Sith, gebracht.

„The Acolyte“ startet in Deutschland am 5. Juni 2024 mit zwei Episoden exklusiv bei Disney+. Insgesamt umfasst die Serie acht Folgen.

The Acolyte Offizieller Trailer (Deutsch)

The Acolyte Offizieller (Englisch)

The Acolyte Poster

Was ist eure Meinung zum ersten „The Acolyte“-Trailer?

