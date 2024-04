Tales of the Empire: Neue animierte Star Wars-Anthologie-Serie mit düsterem Trailer angekündigt

Tales of the Empire:

Nach dem Ende der Klonkriege erhob sich das Galaktische Imperium und ergriff die Herrschaft über die weit, weit entfernte Galaxis. Was während der frühen imperialen Jahre geschah, bekommen wir bald in "Tales of the Empire" zu sehen.

Der „Star Wars“-Tag nähert sich mal wieder mit großen Schritten und diesen möchte Lucasfilm natürlich gebührend feiern. Mit „Tales of the Empire“ dürfen sich Fans auf eine neue animierte Miniserie freuen, die mit einem ersten düsteren Trailer angekündigt wurde. Wie schon beim Quasi-Vorgänger „Tales of the Jedi“ beziehungsweise „Geschichten der Jedi“ erwartet uns hier eine Anthologie, die mehrere lose miteinander verknüpfte Geschichten erzählt.

In „Tales of the Empire“ erwarten uns komplett neue Abenteuer, die so bisher noch nicht erzählt wurden. Erleben werden wir sie aus der Sicht von zwei Charakteren: Nachtschwester Morgan Elsbeth, die bereits in „The Mandalorian“ und vor allem in „Ahsoksa“ eine wichtige Rolle spielte, sowie Ex-Jedi Barriss Offee, die der Order 66 entgehen konnte. Beide müssen neue Wege beschreiten, um unter der Herrschaft des Imperiums bestehen zu können.

Der Untergang Dathomirs und der Aufstieg der Inquisitoren

Im Trailer zur kommenden Animationsserie sehen wir bereits kurze Szenen aus wichtigen Ereignissen der „Star Wars“-Saga. Morgan Elsbeth kämpft beispielsweise während der Schlacht von Dathomir verzweifelt um ihr Überleben, als die Droidenarmee der Konföderation unabhängiger Systeme unter dem Kommando von General Grievous den Planeten attackiert. Es war ein gewaltiger Genozid, der auch als „Massaker der Nachtschwestern“ bekannt ist.

Gaming-Fans dürfte das Ereignis ebenfalls ein Begriff sein, denn in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erfahren wir während unseres Besuchs mit Cal Kestis auf Dathomir von den Geschehnissen. Neben Elsbeth gehört Cals Freundin Merrin zu den wenigen Schwestern der Nacht, die der Auslöschung ihres Ordens während der Klonkriege entgehen konnten. Später sollte sich Morgan Elsbeth bekanntlich mit dem imperialen Offizier Thrawn verbünden.

Weitere neue Star Wars-Geschichten warten dieses Jahr in The Acolyte auf uns, zu dem ihr hier den ersten Trailer seht:

Apropos Ordensauslöschung: Ein ähnliches Schicksal ereilte bekanntlich die aus „Star Wars: The Clone Wars“ bekannte Ex-Jedi Barriss Offee. Nach ihrem Anschlag auf den Jedi-Tempel wurde sie schließlich inhaftiert und entging so der Order 66. Wie der „Tales of the Empire“-Trailer zeigt, scheint das Galaktische Imperium dennoch Pläne mit der Kriegerin zu haben. Sie wird als Kandidatin für die Reihen der Galaktischen Inquisition auserkoren!

Im Video sehen wir, wie sie vom Großinquisitor, den Fans vor allem aus der Animationsserie „Star Wars Rebels“ und der Miniserie „Obi-Wan Kenobi“ kennen dürften, unterwiesen wird. Er will ihr dabei helfen, die Schwäche der Gnade zu überwinden. Während ihrer neuen Ausbildung dürften verschiedene brutale Prüfungen auf Barriss warten. Am Ende des Trailers sehen wir, wie sie schließlich ihrem neuen Meister begegnet: Darth Vader.

Das Schicksal beziehungsweise die Macher der kommenden Anthologie-Serie rund um Schöpfer Dave Filoni scheinen somit einen recht düsteren Sinn für Humor zu haben. Barriss Offee versuchte nach ihrem Anschlag auf den Jedi-Tempel, Anakin Skywalker in einem Duell umzubringen, wurde von diesem jedoch geschlagen. Nun muss sie sich ausgerechnet ihm, beziehungsweise dem, was aus dem einstigen Kriegshelden geworden ist, unterwerfen.

„Tales of the Empire“ erscheint am 4. Mai 2024 exklusiv bei Disney+.

Tales of the Empire-Trailer

Tales of the Empire Key Art

Wie gefällt euch der erste Trailer zur animierten Anthologie-Serie „Tales of the Empire“?

