Funko Fusion: Actionspiel mit massig bekannten Charakteren enthüllt – Termin & Trailer

Seit nunmehr 13 Jahren sind die Funko Pop!-Figuren nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken. Nun erobern sie mit ihrem einzigartigen Chibi-Stil auch die Videospielbranche. Mit „Funko Fusion“ wird ein Actionspiel auf die Konsolen und den PC kommen, das viele bekannte Charaktere aus Film und Fernsehen auf ein gemeinsames Abenteuer schickt.

In Funko Fusion geht ihr mit dem Kopf durch die Wand

Die zuständigen Entwickler von 10:10 Games haben bestätigt, dass man unter anderem Welten erkunden kann, die von „Jurassic World“, „Zurück in die Zukunft“, „Der weiße Hai“, „Das Ding aus einer anderen Welt“, „Chucky – Die Mörderpuppe“, „Kampfstern: Galactica“, „Hot Fuzz“, „The Umbrella Academy“, „Five Nights at Freddy’s“, „Masters of the Universe“, „Invincible“ und weiteren inspiriert werden.

Über 60 einzigartige Charaktere aus mehr als 20 verschiedenen Marken werden in „Funko Fusion“ spielbar sein. Dabei wird jeder Charakter eigene Waffen und Spezialangriffe besitzen. Einige werden sogar Fähigkeiten besitzen, um Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzudecken.

Des Weiteren möchten die Entwickler einige ikonische Momente nachstellen, während eine komplett einzigartige Geschichte all diese Marken miteinander verbinden soll. Spielerisch kann man sich in „Funko Fusion“ auf eine Menge Action einstellen.

Schließlich wird man die Feinde über den Haufen schießen, sie wegsprengen oder ihnen einfach eins über die Rübe geben. Zudem kann man neue Gadgets und Gegenstände herstellen, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder auch so manches verstecktes Areal zu entdecken.

Darüber hinaus wird man „Funko Fusion“ sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop spielen können. Eine gesunde Prise Humor möchten die Entwickler auch nicht missen lassen.

„Funko Fusion“ soll bereits am 13. September 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Damit man bereits einen ersten Eindruck von dem wahnwitzigen Chaos erhält, haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Trailer bereitgestellt.

Sobald weitere Informationen zum Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

