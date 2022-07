Funko-Spiel: Namenloser AAA-Platformer mit Teaser-Trailer angekündigt

Der Spielwarenhersteller Funko und das Entwicklerstudio 10:10 Games haben sich zusammengeschlossen, um an einem AAA-Spiel zu arbeiten. Genauer beschrieben soll ein actiongeladener Jump ’n Run-Titel entstehen, der die knuffigen Spielzeugfiguren in den Mittelpunkt rückt. Erwähnt wird außerdem eine Integration von Third-Party-Studios. Die Verantwortlichen streben hierbei ein T-Rating an, möchte also Spieler ab 13 Jahren ansprechen.

Einen Titel hat der Platformer noch nicht. Immerhin gibt es einen ersten Teaser zu sehen:

Die Leitung übernehmen die Entwickler-Veteranen Jon Burton und Arthur Parsons. Gemeinsam haben sie schon bei Traveller’s Tales an verschiedenen „LEGO“-Spielen gearbeitet.

Das einzigartige Aussehen soll widergespiegelt werden

Andrew Perlmutter, der Geschäftsführer bei Funko, teilt zur Ankündigung mit: „Die Schaffung ikonischer Produkte, die die Fans emotional mit ihren Lieblingsfandoms verbinden, ist für jede Entscheidung über das Produktportfolio entscheidend. Durch die Partnerschaft mit 10:10 Games und den Einsatz der besten Schöpfer in der Branche werden wir das Talent haben, Spiele zu liefern, die Funkos einzigartiges Aussehen und Gefühl in allen Linien und verschiedenen Produkten widerspiegeln.“

Auch ein Entwickler von 10:10 Games kam zu Wort: „Funko ist eine kultige Marke, die genau weiß, was es braucht, um ein erstklassiges Videospiel zu entwickeln. 10:10 Games ist begeistert, eine neue Erfahrung für ihre Fans und Videospieler gleichermaßen zum Leben zu erwecken“.

Das namenlose Projekt soll 2023 für alte und neue Konsolen sowie den PC erscheinen.

Funko ist bekannt für seine niedlichen Spielzeugfiguren, unter denen sich auch zahlreiche PlayStation-Charaktere tummeln. Ein paar Beispiele wären Sir Daniel Fortesque, Sly Cooper und Kratos.

