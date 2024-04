Shin Megami Tensei 5 Vengeance: Neuer Story-Trailer zeigt die ideale Welt

Während wir am heutigen Abend mit den Hexen in den Mai tanzen, bereitet sich Atlus mit „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ auf den Tanz der Dämonen vor. Der neueste Teil der klassischen Rollenspielreihe wird in einer erweiterten Fassung auch erstmals abseits der Nintendo Switch auf den Markt kommen.

Der Nahobino mischt die Dämonenwelt auf

Nun haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die „ideale Welt“ gewährt, die sich die dämonischen Mächte vorstellen, die sich dem Nahobino in „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ in den Weg stellen.

Wie man es von der Reihe kennt, wird man sich in einem Konflikt zwischen Menschen und Dämonen wiederfinden. Während die Dämonen nach und nach in die menschliche Welt einfallen und für Chaos sorgen, landen der Nahobino sowie einige weitere Verbündete in den dämonischen Landen. Dort setzen sie sich mit einer Vielzahl an Dämonen auseinander, die sie auch bezirzen können, um sie im Kampf an die eigene Seite zu locken.

Somit kann man sich ein schlagkräftiges Team zusammenstellen, um die Reihe an Bossgegnern niederzustrecken, die einem das Überleben besonders schwierig gestalten.

Im Vergleich zum ursprünglichen Hauptspiel von „Shin Megami Tensei 5“, das Ende 2021 exklusiv für die Nintendo Switch erschien, bietet „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ auch ein zweites alternatives Szenario, das die Geschichte massiv erweitert. Diese bringt neue Orte, Dämonen und mehr mit sich.

Bei der neuen Route handelt es sich um das „Buch der Vergeltung“, welches die Rache der Gefallenen erzählt. In dieser werden neue Charaktere sowie die Qadištu, eine rätselhafte Gruppe von Dämonen, auftauchen. Sie verfolgen ihre eigenen Pläne und werden den Protagonisten in Bedrängnis bringen.

„Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ erscheint am 21. Juni 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch sowie den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neueste Trailer:

Weitere Meldungen zu Shin Megami Tensei V: Vengeance.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren