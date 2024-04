Shin Megami Tensei 5 Vengeance: Umfangreicher Trailer präsentiert das RPG, Dämonen und mehr

Mit „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ kündigten die Verantwortlichen von Altus im Februar eine technisch wie inhaltlich überarbeitete Fassung des ursprünglich Ende 2021 veröffentlichten Rollenspiels an.

Zum Start in das Wochenende stellte das Studio einen neuen Trailer bereit, der euch einen Blick auf das ermöglicht, was „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ inhaltlich zu bieten hat. Zum einen stellen uns die Entwickler eine neue Form des Protagonisten vor, die exklusiv in „Vengeance“ mit von der Partie ist.

Darüber hinaus präsentiert uns Atlus neue Dungeons und Dämonen. Den rund drei Minuten langen Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Seinerzeit verworfene Ideen werden realisiert

Kurz nach der offiziellen Ankündigung der Neuauflage wies Atlus darauf hin, dass das Entwicklerteam in „Vengeance“ Inhalte und Ideen umsetzt, die es bei der Entwicklung des ursprünglichen „Shin Megami Tensei 5“ noch streichen musste. Zu den interessantesten Neuerungen gehört das „Buch der Vergeltung“.

Das „Buch der Vergeltung“ erzählt eine komplett neue Geschichte. Die Handlung dreht sich um neue Charaktere und eine rätselhafte Gruppe von Dämonen, die Qadistu. Laut Altus verfolgen die Qadistu abseits des Kampfes zwischen den Verfechtern der Ordnung und denen des Chaos ihre ganz eigenen Pläne.

Das „Buch der Schöpfung“ wiederum greift die Geschehnisse des 2021 veröffentlichten Originals auf. Ergänzend zur neuen Handlung bietet „Vengeance“ diverse spielerische Verbesserungen. Darunter ein zugänglicheres Gameplay für Neulinge.

Atlus zog den Release des Rollenspiels vor

Im letzten Monat gab Atlus bekannt, dass „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ etwas früher als geplant erscheint. So zog das Studio den Release um eine Woche vor: Vom 21. Auf den 14. Juni 2024.

Der Release der überarbeiteten Fassung erfolgt für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Neben der 59,99 Euro teuren Standard-Ausgabe erscheint zudem eine Digital Deluxe Edition. Die Digital Deluxe Edition wird im PlayStation Store zum Preis von 69,99 Euro angeboten. Ergänzend zum Hauptspiel warten die folgenden Zusatzinhalte.

DLC: „Mitama Dance of Wealth“

DLC: „Mitama Dance of EXP“

DLC: „Mitama Dance of Miracles“

Dämonen-Sidequest: Sakura Cinders of the East

Dämonen-Sidequest: Holy Will and Profane Dissent

Anbei der neue Trailer zu „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“.

