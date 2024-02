Shin Megami Tensei V Vengeance: RPG mit Trailer, Termin & Details angekündigt

Mit "Shin Megami Tensei V: Vengeance" kündigte Atlus eine Neuauflage des ursprünglich für die Switch veröffentlichten Rollenspiels an. Wir verraten euch, welche neuen Inhalte und Verbesserungen geboten werden.

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kündigte Atlus die laufenden Arbeiten an „Shin Megami Tensei V: Vengeance“ nun auch offiziell an. Wie es der Name bereits vermuten lässt, haben wir es hier mit einer Complete Edition zum Ende 2021 für die Switch veröffentlichten Rollenspiel zu tun.

In der offiziellen Ankündigung weist Atlus darauf hin, dass „Shin Megami Tensei V: Vengeance“ neben den Inhalten der Switch-Fassung auch komplett frischen Content und diverse Verbesserungen bietet. Beispielsweise umfasst das Komplettpaket einen exklusiven Handlungsstrang, der euch an neue Ort führt und euch mit ganz neuen Dämonen konfrontiert.

Gleichzeitig stellen euch die Entwickler vor weitere Entscheidungen. Mit diesen nehmt ihr Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Welt.

Erzählt werden euch die originale und die neue Geschichte von „Shin Megami Tensei V: Vengeance“ in Form von zwei unterschiedlichen Büchern.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Zum einen haben wir es hier mit dem „Buch der Schöpfung“ zu tun. Das „Buch der Schöpfung“ greift die Geschichte des originalen „Shin Megami Tensei V“ auf. Hinzukommt das „Buch der Vergeltung“. Diese neue Route erzählt vom tragischen Schicksal der Gefallenen, die auf Rache sinnen.

Die neue Handlung dreht sich zudem um neue Charaktere und eine rätselhafte Gruppe von Dämonen, die Qadistu. Die Qadistu verfolgen abseits des Kampfes zwischen den Verfechtern der Ordnung und denen des Chaos ihre ganz eigenen Pläne.

Ergänzend zur neuen Route und den damit verbundenen Geschichten bietet euch das Komplettpaket zudem kleinere spielerische Verbesserungen. Darunter ein zugänglicheres Gameplay, das sich vor allem an neue Spielerinnen und Spieler richtet.

Darüber hinaus warten neue Erfahrungen mit Dämonen, ein verfeinertes Kampfsystem und neue Elemente bei der Erkundung der Spielwelt.

„Shin Megami Tensei V: Vengeance“ erscheint hierzulande am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Anbei der erste Trailer, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Shin Megami Tensei V: Vengeance“ veröffentlicht wurde.

