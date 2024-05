PSN Sale: Community ist begeistert – Packender Weltraum-Shooter um bis zu 50 Prozent reduziert

An diesem Wochenende startete Sony Interactive Entertainment nicht nur einen neuen Weekend-Sale mit diversen spannenden Deals für die PlayStation Plus-Community.

Darüber hinaus stehen weitere Angebote auf die Schäppchenjäger unter euch bereit. Darunter der von Rockfish Games entwickelte Weltraum-Shooter „Everspace 2“, der im letzten Sommer für die PS5 erschien. Normalerweise schlägt „Everspace 2“ mit 49,99 Euro zu Buche. Im Rahmen des aktuellen Angebots könnt ihr euch den Shooter allerdings zu einem reduzierten Preis schnappen.

Bis zum 9. Mai 2024 und 0:59 Uhr unserer Zeit sinkt der Preis von „Everspace 2“ auf 29,99 Euro. Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus profitieren von einem zusätzlichen Rabatt und zahlen sogar nur 24,99 Euro. Damit ergibt sich ein Rabatt in Höhe von 50 Prozent.

Demo ermöglicht ausführliches Probe spielen

Solltet ihr noch nicht so genau wissen, ob euch „Everspace 2“ spielerisch anspricht, dann wartet im PlayStation Store neben den besagten Angeboten auch eine Trial-Version zum Weltraum-Shooter auf euch. Diese ermöglicht es euch, „Everspace 2“ über einen Zeitraum von zwei Stunden anzuspielen.

Sollte euch die gebotene Action gefallen, dann könnt ihr eure Fortschritte beim Kauf der Vollversion übernehmen und euer Abenteuer nahtlos fortsetzen. Wie gehabt setzt die Trial-Version ein aktives PlayStation Plus Premium-Abo voraus.

Während es die PS5-Version von „Everspace 2“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 80 Punkten bringt, kommt der Shooter bei der Community deutlich besser an. Dies belegt ein Blick in den PlayStation Store.

Hier liegt die durchschnittliche Nutzerwertung von „Everspace 2“ bei stattlichen 4.58 von fünf möglichen Sternen. Ein ähnliches Bild ergibt sich auf Steam, wo der Weltraum-Shooter nach fast 9.000 Abstimmungen mit dem Nutzerranking „Sehr positiv“ punktet.

Eine offene Spielwelt und weitere Neuerungen

Abgesehen von der rasanten Weltraum-Action hat „Everspace 2“ mit seinem Vorgänger nur noch bedingt etwas zu tun. Verstand sich das erste „Everspace“ noch als eine klassische Rougelite-Erfahrung, bietet euch der Nachfolger nicht nur eine offene Spielwelt. Darüber hinaus wartet eine klassische Einzelspieler-Kampagne.

Hier schlüpft ihr in die Rolle des Klon-Piloten Adam. Dieser sucht seinen Platz im Universum und stellt sich den zahlreichen Gefahren, die in den vom Krieg gezeichneten Sternensystemen der entmilitarisierten Zone von Cluster 34 auf ihn lauern.

„Die Existenz der DMZ steht auf dem Spiel und die Ereignisse seiner Vergangenheit ziehen Adam mitten hinein in einen Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen. Entfliehe aus kolonialer Gefangenschaft, durchkreuze Intrigen von Warlords, entkomme den besessenen Anhängern eines Kultes und wehre kriegslüsterne Außerirdische ab“, heißt es zur Geschichte weiter.

Ein weiterer Unterschied zum ersten Teil besteht darin, dass in „Everspace 2“ alle Welten und Inhalte von Hand erschaffen wurden. Während ihr in der Kampagne voranschreitet, schaltet ihr regelmäßig Upgrades und neue Fähigkeiten frei, die in den Weltraumkämpfen von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.

Weitere Meldungen zu Everspace 2, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren