The Witcher: Staffel-4-Trailer zeigt Liam Hemsworth erstmals als Geralt von Riva

Netflix hat einen Teaser-Trailer zur vierten Staffel von "The Witcher" veröffentlicht. Die Szenen lassen einen Blick auf Liam Hemsworth werfen, der die Rolle von Geralt übernimmt.

Nachdem kürzlich einige Fotos vom Set der vierten Staffel der Netflix-Serie “The Witcher” auftauchten und einen Blick auf Liam Hemsworth werfen ließen, folgten heute offizielle Szenen. Der Schauspieler schlüpft in der kommenden Staffel in die Rolle von Geralt von Rivia, nachdem sich Henry Cavill zurückzog.

„Sein Erscheinungsbild ist seit über einem Jahr in der Entwicklung. Daher ist es aufregend, endlich einen offiziellen Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Rivia zu werfen“, kommentierte Lauren S. Hissrich, Showrunner von “The Witcher”, gegenüber Entertainment Weekly.

Im weiteren Verlauf erklärte sie, dass Cast und Crew gleichermaßen davon beeindruckt seien, welche „Leidenschaft, Energie und Verkörperung“ ab dem ersten Tag von Hemsworth eingebracht wurden – mit “struppigem Bart, der ikonischen Narbe und allem!”

Erst Nebel und dann ein Gesicht

Im etwa 50-sekündigen Teaser sehen wir Geralt mit einem Pferd durch eine neblige Landschaft reisen. Erst gegen Ende gewährt das Video einen Blick auf sein Gesicht, als Geralt sich zur Kamera umdreht.

“Nach den schockierenden, weltverändernden Ereignissen in der dritten Staffel folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri, die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen”, heißt es offiziell zu den neuen Episoden.

Gelingt es ihnen, die Gemeinschaften von Ausgestoßenen, zu denen sie gehören, zu vereinen und zu leiten, besteht die Möglichkeit, die schwierige Situation zu überstehen und sich wieder miteinander zu versöhnen.

Nach Staffel 5 ist Schluss

Im November 2022 verkündete Netflix, dass „The Witcher“ ohne den ursprünglichen Hauptdarsteller weitergeführt wird, da sich Henry Cavill nach drei Staffeln zurückzieht. Einen Grund nannte er nicht.

Co-Star Freya Allan, die in der Serie Geralts Adoptivtochter Ciri spielt, verwies in einem Interview auf die „nicht ideale Situation“, in die Hemsworth hineinkam. Gleichzeitig hofft sie, dass Fans ihm eine Chance geben.

Hemsworth wird Geralt auch in Staffel 5 spielen, die zeitgleich mit Season 4 gedreht wird und die letzte Staffel der Serie sein wird, wie Netflix kürzlich bekannt gab.

