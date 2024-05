The Witcher: Ciri-Darstellerin bittet Fans, Hemsworth eine Chance zu geben

Der Hauptcharakter Geralt von Riva erhält in der "The Witcher"-Adaption von Netflix einen neuen Darsteller. Die Ciri-Darstellerin Freya Allan bittet darum, Liam Hemsworth eine Chance zu geben.

Kenner der Serien-Adaption „The Witcher“ auf Netflix müssen sich für die kommenden Staffeln der Show an ein neues Gesicht für den Hauptdarsteller Geralt von Riva gewöhnen. Denn der bei den Fans äußerst beliebte Henry Cavill hat dem Charakter nach der dritten Staffel den Rücken gekehrt.

Dass Cavill bei den Freunden der „The Witcher“-Serie, der -Bücher und der -Spiele eine Art Kultstatus genießt, griff nun in einem Interview auch die Ciri-Darstellerin Freya Allan auf. Geralt wird in den kommenden Staffeln von Liam Hemsworth dargestellt, dem Bruder des „Thor“-Darstellers Chris Hemsworth. Liam ist unter anderem aus den „Die Tribute von Panem“-Filmen bekannt.

Übernahme sei keine „ideale Situation“, so Freya Allan

Von den Fans der Show wird Hemsworth bereits kritisiert, obwohl er noch nicht einmal in der Rolle des titelgebenden Hexers zu sehen war. Daher rief Freya Allen die Zuschauer nun dazu auf, dem neuen Geralt eine Chance zu geben.

„Ich will nicht für ihn sprechen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, dass er wirklich versuchen will, sein Herz einzubringen. Er hat trainiert“, gab die Schauspielerin an.

„Ehrlich gesagt tut er mir leid“, so Allan weiter. „Denn diese Fangemeinde kann sehr angriffslustig sein, und es ist keine ideale Situation, die Rolle eines anderen zu übernehmen. Aber ich bin wirklich gespannt, was er macht. Und er ist so ein netter Kerl. Ich hoffe nur, dass die Leute ihm die Zeit geben, die er braucht.“

Netflix bestätigte letzte Staffel

Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass Henry Cavill nicht für eine vierte Staffel von „The Witcher“ zurückkehren wird. Im Zuge dieser Ankündigung wurde Hemsworth als neuer Hauptdarsteller bestätigt. Warum Cavill aus der Serie ausstieg, ist noch immer nicht bekannt.

Zuletzt hat Netflix angekündigt, dass die Serien-Adaption eine fünfte Staffel erhält, die gleichzeitig aber auch die letzte Season darstellen wird. Derzeit wird bereits an der vierten Staffel von „The Witcher“ mit Liam Hemsworth gearbeitet. Die fünfte und letzte Season soll gleich im Anschluss produziert werden.

Quelle: Collider, IGN

