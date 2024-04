The Witcher: Weitere Stars für Season 4 bestätigt

Die Fantasy-Serie "The Witcher" muss in ihrer vierten Staffel ohne Henry Cavill auskommen. Dafür wurden nun gleich drei neue Stars bekanntgegeben, die der Serie auftreten werden.

Die Netflix-Show „The Witcher“ wird eine weitere Staffel erhalten. Die Produktion der neuen Folgen soll in diesem Frühling anlaufen, einen konkreten Releasetermin gibt es jedoch noch nicht.

Kürzlich wurde mit dem Oscar-nominierten Schauspieler Laurence Fishburne, der unter anderem aus „Matrix“ sowie „John Wick“ bekannt ist, schon ein Neuzugang für die vierte Staffel der Fantasy-Serie bekanntgegeben. Nun wurden gleich drei bekannte Stars angekündigt, die den Cast in den kommenden Folgen erweitern.

Vierte Staffel hat einige bekannte Gesichter zu bieten

Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, wird Sharlto Copley zu der vierten Staffel der Serien-Adaption „The Witcher“ stoßen. Copley verkörperte unter anderem Wikus van der Merwe in „District 9“ und war auch in „A-Team“, „Elysium“ und „Maleficent“ zu sehen. Der Schauspieler soll Leo Bonhart spielen, einen auf dem Kontinent berüchtigten Kopfgeldjäger.

Ein weiteres neues Gesicht ist der Brite James Purefoy, der unter anderem aus „Ritter aus Leidenschaft“ und „Resident Evil“ bekannt ist. Purefoy wird den Spion Skellan spielen, einen Berater an Emhyrs Hof.

Der aus „Seinfeld“ bekannte Danny Woodburn wird in der kommenden Staffel wohl einen der beliebtesten Charaktere der Fans verkörpern: den Zwerg Zoltan Chivay. Zoltan ist ein alter Freund von Geralt und kämpfte im Zweiten Nilfgaard-Krieg.

Wo wir gerade bei Geralt sind: In der kommenden vierten Staffel wird nicht mehr Henry Cavill in die Rolle des Hexers schlüpfen. Stattdessen wird die Hauptrolle von Liam Hemsworth dargestellt, dem Bruder von „Thor“ Chris Hemsworth. Liam ist unter anderem aus „Die Tribute von Panem“ bekannt. „Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Riva zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers aufzunehmen“, gab Hemsworth in einer Erklärung an.

